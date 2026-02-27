Wir haben uns als Digital-Branche zu lange hinter KPIs versteckt

Kann eine Traditionsmarke in Zeiten von KI und Performance-Marketing überhaupt noch authentisch bleiben?

In dieser Episode teilt Christian Schneider, Director Digital Marketing & Consumer Service bei der Wiener Traditionsmarke Manner, seine Erfahrungen mit Love Brands aus verschiedenen Branchen – von Automobil über Kinderräder bis zu Süßwaren. „Alle diese Marken haben eines gemeinsam“: Sie müssen Relevanz in den Herzen und Köpfen der Konsumenten schaffen.

Christian Schneider erklärt, wie Mannerschnitten in über dreißig Ländern mit individuell angepassten Media-Mixen vermarktet wird. Während in etablierten Märkten wie Österreich ein ausgewogener Mix aus Digital, Out-of-Home und traditionellen Kanälen funktioniert, setzen die Österreicher in weniger entwickelten Märkten auf rein digitale Strategien.

Besonders spannend wird es beim Thema künstliche Intelligenz. Das Unternehmen nutzt KI strategisch zur Effizienzsteigerung und Werbemittelerstellung, doch Christian warnt eindringlich davor, alles zu automatisieren –gerade bei Community Management und Customer Service zählt Authentizität. Die zentrale Botschaft: Konsequente Markenarbeit mit klarer Haltung bleibt essentiell, um sich in einem technologiegetriebenen Markt zu differenzieren.

Zur Person

Heute bei UNCRIPTED: Christian Schneider, Director Digital Marketing & Consumer Service bei Manner. Christian bringt jede Menge Erfahrung aus der Digitalwelt mit: Ob bei woom, wo er das globale Marketing gesteuert hat, oder im Automobilsektor bei Stellantis – er weiß, wie man Marken digital groß macht.

Nach einer bewussten Pause für Familie und Akku-Aufladen ist er seit 1 Jahr wieder zurück im Marketing-Game – und wir sprechen mit ihm über gute Teams, smarte Strategien und warum auch Traditionsmarken digital richtig Gas geben müssen.

