Diese Vorteile bietet nur ein Podcast oder Videocast!

Ein Podcast ist ein strategisches Marketinginstrument

Ein Podcast ist ein strategischer Kommunikationskanal – immer noch vielfach völlig unterschätzt. Unternehmen, Marken und aber auch Persönlichkeiten können Podcasts heute gezielt nutzen, um Vertrauen aufzubauen, sichtbar zu sein und es zu bleiben und um inhaltliche Autorität aufzuzeigen. Ein Podcast ist dazu noch ein wunderbares Instrument der Markenführung. Das geschieht unabhängig von Algorithmen und Plattform-Launen, ganz im Sinne einer Owned-Media-Strategie. Nebenbei ist ein Podcast noch ein perfektes Instrument für GEO.

Warum es gut ist, einen eigenen Podcast zu betreiben

Ein eigener Podcast ist ein dauerhaftes Medien-Asset, das exklusiv dir gehört. Keine Abhängigkeit von Social-Media-Reichweiten, keine ständigen Formatwechsel, kein „Pay-to-play“.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Direkter Draht zur Zielgruppe

Podcast Hörer:innen benutzen, eine Podcast App oder den Browser, damit befinden sich Podcasts außerhalb der geschlossenen Ökonomie von Social Media Anwendungen. Sie haben damit in vielerlei Hinsicht die Hochhielt über Ihre Inhalte. Das fängt beim Copyright an und hört beim Digitalen-Vergessen auf!

Podcast Hörer:innen benutzen, eine Podcast App oder den Browser, damit befinden sich Podcasts außerhalb der geschlossenen Ökonomie von Social Media Anwendungen. Sie haben damit in vielerlei Hinsicht die Hochhielt über Ihre Inhalte. Das fängt beim Copyright an und hört beim Digitalen-Vergessen auf! Langform-Inhalte

mit hoher Aufmerksamkeit über 20, 30, 60 oder gar 90 Minuten!!! Versuchen sie das mal mit einem Artikel oder das könnte vielleicht funktionieren – ein Video. Aber – der Aufwand für einen 60 Minuten Podcast steht in keinem Verhältnis zu einem 60 Minuten Video, dass die Zuseher:innen über diesen langen Zeitraum fesselt.

mit hoher Aufmerksamkeit über 20, 30, 60 oder gar 90 Minuten!!! Versuchen sie das mal mit einem Artikel oder das könnte vielleicht funktionieren – ein Video. Aber – der Aufwand für einen 60 Minuten Podcast steht in keinem Verhältnis zu einem 60 Minuten Video, dass die Zuseher:innen über diesen langen Zeitraum fesselt. Wiederverwertbarkeit

Sie haben viele Spielarten einer Zweit- oder Drittverwertung nicht nur als Werbe-Ad für Social Media. Machen Sie aus Ihrem Podcast durch „Umschneiden“ und/oder Verdichten eine Educational-Episode oder ergänzen den Podcast durch Zusatzinfos für weitere Zielgruppen, wie zum Beispiel ihre Mitarbeiter:innen oder Geschäftspartner:innen.

Sie haben viele Spielarten einer Zweit- oder Drittverwertung nicht nur als Werbe-Ad für Social Media. Machen Sie aus Ihrem Podcast durch „Umschneiden“ und/oder Verdichten eine Educational-Episode oder ergänzen den Podcast durch Zusatzinfos für weitere Zielgruppen, wie zum Beispiel ihre Mitarbeiter:innen oder Geschäftspartner:innen. Langfristige Sichtbarkeit

Kurzfristiger Reichweitenspitzen sind selten nachhaltig, davon können viele ein Lied singen, denen ein(-mal ein) viraler Hit gelungen ist. Ein Podcast besitzt in den meisten Fällen immer eine langfristige Komponente. Sie sind ein gerne unterschätztes Asset im Marketingmix und ein Podcast ist ein Teil des Branding und damit in seiner Kostenstruktur anders zu bewerten als eine Kampagne oder reines Performance-Marketing.

Kurzfristiger Reichweitenspitzen sind selten nachhaltig, davon können viele ein Lied singen, denen viraler Hit gelungen ist. Ein Podcast besitzt in den meisten Fällen immer eine langfristige Komponente. Sie sind ein gerne unterschätztes Asset im Marketingmix und ein Podcast ist ein Teil des Branding und damit in seiner Kostenstruktur anders zu bewerten als eine Kampagne oder reines Performance-Marketing. Königsdisziplin einer Owned-Media-Strategie

Im Gegensatz zu Paid Media (Anzeigen) und Earned Media (PR, Shares, Empfehlungen) bist du hier nicht abhängig von Algorithmen, Budgets oder Gatekeepern. Ein Podcast ist zuätzlich ein Referenzarchiv, einWissenshub und vor allen auch ein Autoritätsnachweis. Damit ist eine Podcast auch eine ideals Werkzeug für GEO.

Beziehungsformat Podcast – Warum ein Podcast ein Gewinn fürs Branding ist

Kurz gesagt Podcasts wirken dort, wo klassische Werbung vielfach versagt: im Vertrauensaufbau.

Branding-Effekte von Podcasts:

Stimmen schaffen Nähe

Das geschieht in einer Weise, die deutlich nachhaltiger ist als Text oder Bild –Stimmen berührt

Das geschieht in einer Weise, die deutlich nachhaltiger ist als Text oder Bild –Stimmen berührt Du wirst Expert:in oder Meinungsführer:in

Deine Stimme, im übertragenen Sinne, schafft nicht nur Nähe, sie überzeugt, emotionalisiert und unterstreicht deine Expertise, viel mehr als das eine Text jemals können wird.

Deine Stimme, im übertragenen Sinne, schafft nicht nur Nähe, sie überzeugt, emotionalisiert und unterstreicht deine Expertise, viel mehr als das eine Text jemals können wird. Haltung, Tonalität und Persönlichkeit

Deine Marke bekommt durch einen Podcast eine besonderer Austrahlung. Ein Podcast ist ein Soundtrack zu deiner Marke.

20-50 Minuten Involvement am Stück

Hörer:innen verbringen 20 bis XX Minuten aktiv mit dir und/oder deinem Unternehmen. Das alleine macht einen gut produzierten Podcast, das ist dabei die Voraussetzung, zu einem außergewöhnlichen Marketinginstrument.

Ein Podcast ist kein Werbeformat – er ist ein Beziehungsformat. Genau deshalb ist er im Branding so wirkungsvoll.

Was nützen Podcasts in Bezug auf GEO (Generative Engine Optimization)?

Mit dem Aufkommen von KI-gestützten Suchsystemen (Chatbots, Voice Assistants, generative Suchmaschinen) verändert sich Sichtbarkeit grundlegend. Hier kommt GEO – Generative Engine Optimization ins Spiel.

Warum Podcasts GEO-stark sind:

Podcasts liefern kontextreiche, semantisch starke Inhalte

Natürlich nicht einfach so, aber Planet-Podcast weiß, wie der Hase läuft

Natürlich nicht einfach so, aber Planet-Podcast weiß, wie der Hase läuft Transkripte sind ideales Futter für KI-Systeme

Frag einfach ChatGPT & Co, die werden dir das genau erzählen und die die Transkripte noch manuell zu korrigieren. Und klar – .vvt-Format ist Pflicht!

Frag einfach ChatGPT & Co, die werden dir das genau erzählen und die die Transkripte noch manuell zu korrigieren. Und klar – .vvt-Format ist Pflicht! Expertenaussagen werden zitierfähig

Ein wichtiger Aspekt, der deine Kompetenz zusätzlich unterstützt.

Audio + Text erhöht die thematische Autorität

Komplexe Themen lassen sich mittels Podcast spannend und verständlich erklären, ganz persönlich ohne KI-Beliebigkeit!

Kurz gesagt:

Wer regelmäßig fundierte Podcast-Inhalte veröffentlicht, wird von KI-Systemen eher gefunden, verstanden und empfohlen.

Wie gelingt der Einstieg mit Hilfe von Planet Podcast?

Der größte Fehler beim Podcast-Start ist aus meiner Sicht: alles selbst herausfinden wollen. Erfahrung lässt sich durch nichts ersetzen und Audio, von der Aufnahme bis zum Mastering überfordert ganz schnell ungeübte Akteure, rede einfach mal mit Filmleuten, wo die meisten Fehler passieren. Planet-Podcast hat schon oft bei der Restauration ausgeholfen, wo selbst die KI nicht mehr weiterkam. Das geht nur mit jahrzehntelanger Erfahrung!

Planet Podcast begleitet Unternehmen und Selbstständige vom ersten Konzept bis zur professionellen Veröffentlichung – ohne Technikstress und ganz ohne lernintensive und frustrierende Umwege.

Das bedeutet konkret:

Strategische Positionierung deines Podcast

deines Podcast Zielfindung und Formatentwicklung

Technische Einrichtung & Produktionsworkflow

Aufnahme, Schnitt, Publishing & Distribution (Vor Ort, im Planet-Podcast Studio und remote)

(Vor Ort, im Planet-Podcast Studio und remote) Unterstützung bei Branding, Reichweite & GEO-Wirkung

Skalierbare Lösungen – vom Solo-Format bis zum Corporate Podcast

Du konzentrierst dich auf deine Inhalte. Planet Podcast erledigt den Rest.

Podcasting ist kein Trend – sondern Infrastruktur

Der beste Zeitpunkt für deinen Podcast? Jetzt.

Dieser Artikel ist zuerst im Blog von Planet-Podcast erscheinen.