Die Digitalisierung zeigt, dass auch sehr kleine Länder in eine Schrittmacherposition gelangen können. Es braucht natürlich den Willen dazu und Regierungen, die breit sind hier Maßstäbe zu setzen. Leider schreibe ich hier nicht von Österreich, den obwohl wir noch Anfang des Jahrhunderts zu den Schrittmachern zählten, sind wir mittlerweile deutlich abgeschlagen. Wir sollten uns in dieser Hinsicht auch nicht an Deutschland orientieren, dass noch weiter hinter eingereiht ist.

Österreich wurde abgehängt

Die manche osteuropäischen und vor allem die baltischen Länder könnten uns da als Orientierungspunkte dienen., Aber wie hat schon Gustav Mahler angeblich sehr zynisch gemeint: „Wenn die Welt untergeht, zieht nach Österreich, dort passiert alles 10 Jahre später.“ Tatsache ist, dass derzeit unsere Regierung völlig im Dornröschenschlaf liegt. Wobei wahrscheinlich mehr tot als lebendig. Umes einmal zynisch auszudrücken: Wir haben gerade mit soviel Vergangenheit zu tun, dass für die Zukunft kein Platz in den Köpfen der Politiker:innen ist. Hier also eine Pressemeldung aus Riga, der lettischen Hauptstadt, die uns dieser Tage erreicht hat. Vielleicht für den einen oder anderen KMU spannend, der Partner für diesen Themenbereich sucht.

Die Pressemeldung aus Riga im Wortlaut

Lettland hat eine bahnbrechende internationale Bewertung erhalten, die die Effektivität des Landes bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus und Proliferationsfinanzierung bestätigt und seinen Ruf als sicheres, transparentes und innovationsfreudiges Land weiter stärkt. In dem von MONEYVAL veröffentlichten Bericht wird das lettische System als robust, gut koordiniert und hocheffektiv eingestuft, was einen wichtigen Meilenstein für die strategische Positionierung Lettlands als potenzielles Fintech- und Web3-Drehkreuz innerhalb der Europäischen Union darstellt.

Am 19. Februar veröffentlichte MONEYVAL die Ergebnisse der sechsten Runde der Evaluierung Lettlands, die nach den aktualisierten Standards der Financial Action Task Force (FATF) durchgeführt wurde. Lettland hat bei fast allen unmittelbaren Ergebnissen ein hohes oder erhebliches Maß an Efektivität erreicht, was einen erheblichen Fortschritt seit den nach 2018 eingeleiteten Strukturreformen darstellt. Lettland war das erste Land im globalen Netzwerk der FATF, das im Rahmen der neuen Evaluierungsrunde bewertet wurde, was sowohl seine Bereitschaft als auch seinen Willen unterstreicht, sich an den höchsten globalen Standards messen zu lassen.

„Der jüngste MONEYVAL-Bericht bestätigt, dass Lettland große Fortschritte bei der Stärkung von Vertrauen, Transparenz und finanzieller Integrität gemacht hat. Dies gibt uns eine solide Grundlage, um schneller zu handeln und mutiger zu planen. Lettland hat bereits wichtige Schritte unternommen, um zu einem der attraktivsten Umfelder in Europa für Web3- und Kryptounternehmen zu werden, und wir werden diesen Sektor weiterhin aktiv unterstützen und Lettland als wettbewerbsfähigen globalen Akteur in der digitalen Wirtschaft positionieren“, sagt der Wirtschaftsminister der Republik Lettland, Viktors Valainis.

Für Lettland geht diese internationale Anerkennung über die Einhaltung der bestehenden Vorschriften hinaus. Es ist ein strategisches Signal an internationale Investoren, Fintech-Innovatoren und Web3-Unternehmer, dass Lettland ein stabiles, glaubwürdiges und zukunftsorientiertes regulatorisches Umfeld bietet. Ein starker und international anerkannter Rahmen für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist eine Voraussetzung für nachhaltige Finanzinnovationen, die Entwicklung digitaler Vermögenswerte und grenzüberschreitende Investitionen.

„In den letzten Jahren hat Lettland tiefgreifende Strukturreformen durchgeführt, um einen transparenten, sicheren und international vertrauenswürdigen Finanzsektor aufzubauen. Diese Bewertung bestätigt, dass unsere Bemühungen zu greifbaren Ergebnissen geführt haben. Ein starker aufsichtsrechtlicher und risikobasierter Rahmen ist kein Hindernis für Innovationen – er ist die Grundlage für verantwortungsvolles Wachstum und langfristige Wettbewerbsfähigkeit“, sagt Ieva Jāgere, Direktorin der lettischen Investitions- und Entwicklungsagentur.

Der lettische Ansatz verbindet die strikte Einhaltung der internationalen Standards für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit der Offenheit für finanzielle Innovationen. Die Regulierungs- und Aufsichtsbehörden wenden ein verhältnismäßiges, risikobasiertes Aufsichtsmodell an, das sicherstellt, dass Sektoren mit höherem Risiko wirksam kontrolliert werden, während innovative und risikoarme Unternehmen keinem unnötigen Verwaltungsaufwand ausgesetzt werden. Dieses Gleichgewicht schafft ein vorhersehbares, agiles und innovationsfreundliches Ökosystem, das für Anbieter von Fintech, digitalen Zahlungen und Krypto-Assets besonders attraktiv ist.

Die lettische Finanzfahndungsstelle hat eine zentrale Rolle bei der Koordinierung der interinstitutionellen Zusammenarbeit, der Stärkung der nationalen Risikobewertungen und der Verbesserung des internationalen Informationsaustauschs gespielt. Finanzkriminalität wird nicht nur als wirtschaftliches Problem behandelt, sondern auch als eine Frage der nationalen Sicherheit und der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit, die zu einem sichereren und stabileren Finanzsystem beiträgt.

Gleichzeitig positioniert sich Lettland aktiv als eines der wettbewerbsfähigsten Länder in der Europäischen Union für Unternehmen, die eine Zulassung im Rahmen der MiCA-Verordnung (Markets in Crypto-Assets) und der EMI-Verordnung (Electronic Money Institution) beantragen.

„Kryptounternehmen – kommen Sie nach Lettland und erwerben Sie hier Ihre MiCA- und EMI-Lizenzen. Schließen Sie sich der wachsenden Web3-Gemeinschaft an, arbeiten Sie mit Fintech-freundlichen Banken zusammen, genießen Sie einige der niedrigsten Aufsichtsgebühren in der EU, zahlen Sie Aktienkapital mit Kryptowährungen und lassen Sie Ihr Unternehmen in einem agilen Ökosystem wachsen“, sagt Reinis Znotiņš, Vorsitzender der lettischen Blockchain Association.

Mit starker politischer Rückendeckung, klarer Regulierung und international anerkannter Effektivität der Aufsichtsbehörden bietet Lettland Fintech- und Web3-Unternehmen ein vertrauenswürdiges Tor zum Markt der Europäischen Union, das Sicherheit, Glaubwürdigkeit und Innovation in einem einzigen Rechtsraum vereint.