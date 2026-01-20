Podcast: Von SEO zu GEO – Wie KI die digitale Sichtbarkeit neu definiert

In Folge 62 erklärt SEO-Experte Jan Königstätter, warum Marketer ihre Nutzer im Marketing-Funnel verlieren – und was das für Unternehmen bedeutet. Der entscheidende Unterschied zwischen klassischer Suchmaschinenoptimierung und GEO (Generative Engine Optimization) liegt darin, dass KI-Systeme bereits zusammengefasste Antworten liefern. Nutzer müssen nicht mehr auf Webseiten klicken.

Das führt zu grundlegenden Veränderungen. Websites erhalten zwar weniger direkte Besuche, werden aber als Datenquellen für KI-Systeme wichtiger denn je. Hier kann man durchaus von einem Paradoxon sprechen. Königstädter warnt vor einem gefährlichen Kreislauf: KI-generierte Falschinformationen fließen in Trainingsdaten ein und trainieren neue Systeme – kritisches Hinterfragen wird damit wichtiger denn je und von Menschen geschriebene Texte gewinnen an Bedeutung

Was können Unternehmen tun? Konsistente Kommunikation über alle Kanäle hinweg, digitale PR und strukturierte Daten werden entscheidend. Wie viele österreichische Unternehmen haben bei SEO-Optimierung noch Nachholbedarf? Viele, sagt der Experte, aber der aktuelle GEO-Hype bietet kurzfristige Chancen für schnelle SEO-Erfolge.

Während traditionelles Performance-Marketing an Bedeutung verliert, gewinnt Markenreputation zunehmend an Relevanz. Authentische, nicht KI-generierte Inhalte bleiben zentral – keine kurzfristigen Hacks, sondern langfristige Strategie.

Hört rein für tiefgreifende Einblicke, die über KI-Antworten hinausgehen.

Zur Person

Jan Königstätter ist Mitgründer von Otago Online Consulting GmbH und zählt seit über zwei Jahrzehnten zu den prägenden Köpfen rund um Webanalyse, SEO und digitale Strategien. Nach Stationen als technischer Leiter bei immodirekt.at und Projektleiter bei derstandard.at bringt er seine Expertise heute auch als Lektor an mehreren FHs sowie als Google Certified Trainer ein. Heute in UNCRIPTED spricht der bekennende „ins WWW Verliebte“ über SEO und GEO im Spannungsfeld von Suchmaschinen, Plattformen und Nutzerintention.

