Jobkiller KI – Teil 1: Wer kauft in Zukunft noch Produkte?

KI Fantasien und Wirklichkeit

In den Führungsetagen großer Unternehmen wächst eine neue Fantasie. Sie klingt nach Effizienz, nach Modernisierung, nach Zukunftsfähigkeit. Künstliche Intelligenz soll Prozesse beschleunigen, Kosten senken, Fehler vermeiden und im Idealfall ganze Abteilungen schlanker machen. Was vor wenigen Jahren noch wie Science-Fiction klang, wird heute in Strategiepapieren, Budgetrunden und Vorstandspräsentationen nüchtern durchgerechnet: Welche Tätigkeiten können automatisiert werden? Welche Aufgaben erledigt KI schneller als Menschen? Und wie viel Personal braucht ein Unternehmen noch, wenn Software nicht nur Daten verarbeitet, sondern Texte schreibt, Kundenanfragen beantwortet, Präsentationen erstellt, Programme korrigiert und Entscheidungen vorbereitet?

40% der weltweiten Arbeitsplätze sind betroffen

Auf den ersten Blick ist das aus Sicht eines einzelnen Unternehmens logisch. Wer mit weniger Personal dieselbe Leistung erbringen kann, verbessert seine Marge. Wer schneller arbeitet als der Mitbewerb, gewinnt Marktanteile. Wer Routineaufgaben automatisiert, kann seine Beschäftigten theoretisch für höherwertige Arbeit einsetzen. Genau darin liegt das große Versprechen der KI: mehr Produktivität, mehr Tempo, mehr Skalierbarkeit. Der Internationale Währungsfonds geht davon aus, dass KI weltweit fast 40 Prozent aller Arbeitsplätze beeinflussen wird; in entwickelten Volkswirtschaften ist der Anteil noch höher, weil dort besonders viele wissens- und bürobasierte Tätigkeiten betroffen sind.

Wer nichts verdient konsumiert wenig

Doch die betriebswirtschaftliche Rechnung hat eine volkswirtschaftliche Schattenseite. Denn was für ein einzelnes Unternehmen sinnvoll erscheint, kann für die gesamte Wirtschaft problematisch werden. Wenn viele Unternehmen gleichzeitig Personal abbauen, Neueinstellungen reduzieren oder Löhne unter Druck setzen, sinkt die Kaufkraft. Wer nicht arbeitet oder deutlich weniger verdient, konsumiert weniger. Und wer weniger konsumiert, kauft auch weniger Produkte und Dienstleistungen jener Unternehmen, die zuvor ihre Kosten gesenkt haben. Aus der Effizienzmaschine kann so ein Nachfrageproblem werden.

Wie funktioniert die Marktwirtschaft der Zukunft

Das ist der Kern der neuen KI-Debatte. Es geht nicht nur um die Frage, ob einzelne Berufe verschwinden. Es geht um die Frage, wie eine Marktwirtschaft funktioniert, wenn ein immer größerer Teil der Wertschöpfung durch Kapital, Software und Daten entsteht, während menschliche Arbeit an Bedeutung verliert. Einkommen entsteht in unserer Wirtschaftsordnung noch immer wesentlich über Erwerbsarbeit. Löhne finanzieren Mieten, Lebensmittel, Mobilität, Freizeit, Versicherungen, Kredite und Konsum. Wenn dieser Einkommenskanal geschwächt wird, geraten nicht nur einzelne Haushalte unter Druck, sondern ganze Märkte.

Kurz vor dem großen Sprung?

Noch ist dieser Prozess nicht überall in voller Härte sichtbar. Die meisten Studien sprechen nicht von einer sofortigen Massenarbeitslosigkeit, sondern von einer tiefgreifenden Veränderung einzelner Tätigkeiten. Die Internationale Arbeitsorganisation ILO kommt in ihrer Analyse zu dem Schluss, dass generative KI vor allem Aufgaben innerhalb von Berufen verändert und nicht automatisch ganze Berufsgruppen verschwinden lässt. Besonders betroffen sind Büro-, Verwaltungs- und wissensbasierte Tätigkeiten. Das ist wichtig, weil es die Debatte versachlicht. KI ersetzt nicht morgen alle Menschen. Aber sie verändert, welche menschliche Arbeit bezahlt wird, wie viele Menschen für bestimmte Aufgaben gebraucht werden und welche Qualifikationen noch marktfähig sind.

KI-Agents statt Mitarbeiter:innen?

Gleichzeitig mehren sich Hinweise, dass Unternehmen KI nicht nur als Assistenzsystem verstehen, sondern auch als Instrument zur Reduktion von Personal. Der US-Outplacement-Dienst Challenger, Gray & Christmas meldete im April 2026, dass KI bei US-Arbeitgebern zum zweiten Mal in Folge als führender Grund für angekündigte Jobstreichungen genannt wurde. Für April wurden 83.387 Jobkürzungen gemeldet; KI wurde dabei als wesentlicher Faktor genannt. Solche Zahlen sind mit Vorsicht zu lesen, weil Unternehmen Personalabbau oft mit mehreren Gründen erklären: Konjunktur, Kostendruck, Überbesetzung nach der Pandemie, Restrukturierung und eben KI. Trotzdem zeigen sie eine Richtung an. KI ist nicht mehr nur ein Experiment in Innovationsabteilungen, sondern Teil realer Personalentscheidungen.

KI macht konkurrenzfähig

Für Österreich und seine KMU ist diese Entwicklung besonders relevant. Viele kleine und mittlere Unternehmen stehen ohnehin unter Druck: hohe Kosten, schwache Konjunktur, Fachkräftemangel, Bürokratie und internationaler Wettbewerb. KI kann hier tatsächlich helfen. Sie kann administrative Arbeit reduzieren, Angebote schneller erstellen, Kundenkommunikation verbessern, Produktionsplanung unterstützen oder Marketing effizienter machen. Für KMU kann KI ein Werkzeug sein, um trotz knapper Ressourcen konkurrenzfähig zu bleiben.

Zulieferer bleiben auf der Strecke

Aber auch KMU sind Teil derselben volkswirtschaftlichen Logik. Wenn große Konzerne weltweit Arbeit einsparen und Einkommen konzentrieren, verändert sich die Nachfrage. Wenn gut bezahlte Angestelltenjobs wegfallen oder nicht mehr nachbesetzt werden, trifft das nicht nur die Betroffenen. Es trifft den Handel, die Gastronomie, Dienstleister, Handwerksbetriebe, Immobilienmärkte und regionale Wertschöpfungsketten. Die Frage lautet daher nicht, ob Unternehmen KI einsetzen sollen. Das werden sie tun, und viele müssen es auch tun. Die eigentliche Frage lautet: Wird KI dazu genutzt, menschliche Arbeit produktiver zu machen – oder vor allem dazu, Menschen aus der Wertschöpfungskette zu entfernen?

Marktwirtschaft braucht gesicherte Einkommen

Genau an diesem Punkt beginnt die gesellschaftliche Debatte. Eine Wirtschaft braucht Produktivität, aber sie braucht auch Einkommen. Sie braucht Innovation, aber auch Konsumenten. Sie braucht effiziente Unternehmen, aber auch Menschen, die sich deren Leistungen leisten können. Wenn KI nur die Gewinne erhöht, aber die Kaufkraft schwächt, entsteht ein Widerspruch, der langfristig nicht stabil ist. Dann steht nicht weniger als der alte Gesellschaftsvertrag der Arbeitsgesellschaft zur Diskussion: Wer trägt zur Wertschöpfung bei, wer profitiert davon, und wie bleibt Wohlstand breit genug verteilt, damit die Wirtschaft selbst nicht ihre Grundlage verliert?