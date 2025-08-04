Podcast: Österreichische Medien erreichen täglich 97% aller Einwohner
Mario Fürhauf ist einen echter Medienprofi mit über 25 Jahren Erfahrung in der Branche. Als Geschäftsführer von kronehit, dem größten Privatradiosender Österreichs, prägt er maßgeblich die österreichische Radiolandschaft.
Darüber hinaus ist er Präsident des Verbandes Österreichischer Privatsender und setzt sich in dieser Rolle engagiert für die Interessen und Weiterentwicklung von privaten Radio- und TV-Sendern ein.
Im Gespräch gibt er Einblicke in seinen Werdegang, die Herausforderungen und Chancen im Mediengeschäft – und wie er zwischen beruflicher Verantwortung und seiner Leidenschaft für Tennis die Balance hält.
Wir freuen uns wie immer über eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Anregungen und Fragen bitte an: contact@uncripted.com
- Peter Rosenkranz: CEO & Founder von media4more
- Willy Steindl: CEO & Founder von re.think Consulting
- Thomas Nasswetter von planet-podcast.com
50 Folgen Marketing-Expertise: Ein persönlicher Blick hinter die Kulissen
Schreibe einen Kommentar