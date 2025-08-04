Podcast: Österreichische Medien erreichen täglich 97% aller Einwohner

Ein zufälliges Treffen auf Mallorca führte Mario Frühauf vom Tennisplatz schließlich in die Führungsetage von Österreichs größtem Privatradiosender. In dieser Episode von UNCRIPTED – der Marketing Podcast enthüllt der KroneHit-Geschäftsführer, wie sich den Sender durch eine mutige Entscheidung und die folgende strategische Neuausrichtung zum größten privaten Radio entwickelte.

Besonders spannend ist die Entwicklung des ersten skippbaren Live-Radios. Frühauf gibt dabei exklusive Einblicke in die zweijährigen Verhandlungen um die Musikrechte mit Universal Music der Herausforderungen bei der Entwicklung der innovativen Art des Radiohörens,

Die Episode beleuchtet auch die aktuellen Herausforderungen des Radiomarkts: Von der schwierigen Marktforschung bei jungen Zielgruppen bis hin zum Kampf um Werbebudgets gegen did Tech-Giganten. Dabei wird deutlich, wie KroneHit seit 10 Jahren durch Innovation und Anpassungsfähigkeit relevant bleibt.

Zur Person

Mario Fürhauf ist einen echter Medienprofi mit über 25 Jahren Erfahrung in der Branche. Als Geschäftsführer von kronehit, dem größten Privatradiosender Österreichs, prägt er maßgeblich die österreichische Radiolandschaft. Darüber hinaus ist er Präsident des Verbandes Österreichischer Privatsender und setzt sich in dieser Rolle engagiert für die Interessen und Weiterentwicklung von privaten Radio- und TV-Sendern ein. Im Gespräch gibt er Einblicke in seinen Werdegang, die Herausforderungen und Chancen im Mediengeschäft – und wie er zwischen beruflicher Verantwortung und seiner Leidenschaft für Tennis die Balance hält.

UNCRIPTED Hosts:

Peter Rosenkranz: CEO & Founder von media4more

Willy Steindl: CEO & Founder von re.think Consulting

Moderation und Produktion: