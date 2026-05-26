Mai 28, 2026
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DMVÖ Webinar: SMS, RCS und WhatsApp — Messaging-Mix 2026

Medienpartner / Anzeige Posted On 26. Mai 2026
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Datum und Zeit

  • 02 Juni 2026
  • 9:00 – 10:30

DMVÖ Webinar · Online

Messaging-Mix 2026:

SMS, RCS und WhatsApp — was bringt was, für wen und wann?

Auf dem Sperrbildschirm wirst du gesehen. In der Email-Inbox bestenfalls überflogen. 90 bis 98 Prozent Öffnungsrate machen Messaging zum Direct-Marketing-Kanal mit der höchsten Wirkung und 2026 verändert sich die Landschaft schneller als die meisten merken. Im DMVÖ Webinar bringen wir Klarheit, welcher Kanal für dich Sinn macht.

Worum es geht

Welcher Messaging-Kanal wirkt 2026 wirklich?

Drei Kanäle stehen zur Auswahl. Alle erreichen Menschen direkt am Smartphone, aber sie funktionieren grundverschieden — in Reichweite, Format, Kosten und Verfügbarkeit. Im Webinar erfährst du, was die Vor- und Nachteile jedes Kanals sind und kannst im Anschluss entscheiden, welcher für dich relevant ist.

SMS

  • Der Klassiker
  • Funktioniert auf jedem Handy. 160 Zeichen. Keine App, kein Onboarding, maximale Reichweite.

WhatsApp

  • Der Platzhirsch
  • In Österreich täglich genutzt. Rich Media, Templates, Conversational Commerce. Meta-Ökosystem.

RCS

  • Der Aufsteiger
  • Der Nachfolger von SMS — mit Bildern, Buttons und Verified Sender. Apple ist seit iOS 18 dabei.

Warum Messaging Marketing

Drei Gründe, warum Messaging 2026 zurück ist

Email-Inboxen sind voll, Social-Reichweite ist gekauft, Push-Notifications werden weggewischt. Messaging trifft Menschen dort, wo sie ohnehin schon sind — auf dem Sperrbildschirm.




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