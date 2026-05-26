DMVÖ Webinar: SMS, RCS und WhatsApp — Messaging-Mix 2026

Datum und Zeit

02 Juni 2026

9:00 – 10:30

DMVÖ Webinar · Online

Messaging-Mix 2026:

SMS, RCS und WhatsApp — was bringt was, für wen und wann?

Auf dem Sperrbildschirm wirst du gesehen. In der Email-Inbox bestenfalls überflogen. 90 bis 98 Prozent Öffnungsrate machen Messaging zum Direct-Marketing-Kanal mit der höchsten Wirkung und 2026 verändert sich die Landschaft schneller als die meisten merken. Im DMVÖ Webinar bringen wir Klarheit, welcher Kanal für dich Sinn macht.

Worum es geht

Welcher Messaging-Kanal wirkt 2026 wirklich?

Drei Kanäle stehen zur Auswahl. Alle erreichen Menschen direkt am Smartphone, aber sie funktionieren grundverschieden — in Reichweite, Format, Kosten und Verfügbarkeit. Im Webinar erfährst du, was die Vor- und Nachteile jedes Kanals sind und kannst im Anschluss entscheiden, welcher für dich relevant ist.

SMS

Der Klassiker

Funktioniert auf jedem Handy. 160 Zeichen. Keine App, kein Onboarding, maximale Reichweite.

WhatsApp

Der Platzhirsch

In Österreich täglich genutzt. Rich Media, Templates, Conversational Commerce. Meta-Ökosystem.

RCS

Der Aufsteiger

Der Nachfolger von SMS — mit Bildern, Buttons und Verified Sender. Apple ist seit iOS 18 dabei.

Warum Messaging Marketing

Drei Gründe, warum Messaging 2026 zurück ist

Email-Inboxen sind voll, Social-Reichweite ist gekauft, Push-Notifications werden weggewischt. Messaging trifft Menschen dort, wo sie ohnehin schon sind — auf dem Sperrbildschirm.