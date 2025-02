„Eine Geschichte erzähle ich weiter, Zahlen, Daten Fakten, erzähle ich nicht weiter.“ Unser heutige Gast Eva Mandl bringt es so einfach auf den Punkt, wenn es um das Wesen von PR geht. „Wichtig ist es, dass man ein gutes Verhältnis zu den Dialoggruppen hat, das gilt vor allem in Krisen. “ So die Expertin weiter. Was sie unter Dialoggruppen versteht und welche Meinung sie zum Thema Fake News hat, das erzählt sie in dieser UNCRIPTED Episode.

Eva Mandl ist Geschäftsführerin und Gründerin der PR-Agentur Himmelhoch. Geboren in Wien, Studium Kulturantrophologie und Kommunikationswissenschaften. Eva Mandl hat über 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Journalismus, PR, interner und externer Kommunikation, Krisenkommunikation, Positionierung von Personen und Marken in allen Branchen. Vor 17 Jahren hat sie die Wiener PR- und Event-Agentur Himmelhoch gegründet.

Derzeit beschäftigt sie 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im festen Angestelltenverhältnis. 2024 erreichte die Agentur bei den xpert.awards den 1. Platz in der Kategorie PR (zum sechsten Mal in Folge), den 2. Platz in der Kategorie Promotion und den 3. Platz in der Kategorie Livemarketing. Himmelhoch ist als erste PR-Agentur Österreichs ISO 9001 zertifiziert.