Vom „bestbeleuchteten Acker“ zur Erfolgsstory

114 Betriebe mit 2.840 Beschäftigten

Nachdem Niederösterreichs Wirtschaftsagentur ecoplus 1979 den Wirtschaftspark Wolkersdorf im Weinviertel gegründet hatte, lag das Gewerbegebiet zunächst zehn Jahre lang brach und wurde von den Medien abschätzig als „bestbeleuchteter Acker“ bezeichnet. Doch in der Folge hat das verkehrsgünstig nahe der Nordautobahn A5 und der Wiener Außenring-Schnellstraße S1 gelegene Areal eine fulminante Entwicklung genommen: Hatten sich dort bis zum Jahr 2015 61 Unternehmen mit mehr als 1.600 Mitarbeitern angesiedelt, waren es Anfang 2025 schon 114 Betriebe mit 2.840 Beschäftigten.

KFZ-Prüfstelle in Bau

Derzeit errichtet ecoplus im Wirtschaftspark Wolkersdorf eine neue KFZ-Prüfstelle des Landes mit KFZ-Werkstatt, Prüfhalle und Bürotrakt. Das Bürogebäude wird nach dem „Klima:aktiv Gold“-Standard ausgeführt – mit begrünten Dächern bzw. Fassaden sowie Carports mit PV-Modulen. Darüber hinaus wird ein nachhaltiges Grünraumkonzept umgesetzt. Der Bau verläuft nach Plan und wird im Frühjahr fertiggestellt.

Einer von 16 Wirtschaftsparks

Der Wirtschaftspark in Wolkersdorf ist einer von insgesamt 16 Wirtschaftsparks, die ecoplus in ganz Niederösterreich im Eigentum oder in Beteiligung betreibt. „Als Wirtschaftsagentur des Landes bieten wir Wirtschaftstreibenden in unseren Wirtschaftsparks moderne Infrastruktur, professionelle Standort-Services und eine gezielte Unterstützung von unternehmerischen Zukunftsprojekten. Aktuell sind 1.060 nationale und internationale Unternehmen mit rund 24.780 Mitarbeitenden in unseren 16 ecoplus Wirtschaftsparks tätig“, informiert ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki.

Quellen: ecoplus, Wirtschaftspressedienst NÖ