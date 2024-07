„Die Stehle ist ein großes Display, das im Eingangsbereich aufgestellt wurde. In 530 Filialen steht es schon und erreicht damit 4,7 Millionen Leute. Mehr als die Hälfte aller Menschen in Österreich erreichen wir (damit) in einer Woche.“ Das erklärt UNCRIPTED Gast Viktoria Zischka von BILLA Österreich. Weiter sagt Sie über die ambitionierte Zielsetzung: „Ich möchte keinen Kuchen der österreichischen Anbieter haben, ich möchte einen Anteil der 82% von Google, Facebook und Co. haben.“

Viktoria Zischka ist eine versierte Media Expertin mit 15 Jahren Erfahrung in Marketing und Online, derzeit als Expertin für Retail Media bei BILLA Österreich tätig. Sie ist Vorständin der Österreichischen Marketing Gesellschaft, WOMENinICT Botschafterin und Dozentin an der FH St. Pölten, sowie Mutter von zwei Kindern und verfolgt ihren MBA mit Schwerpunkt Data Driven Business Development.

