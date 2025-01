Podcast: „Ein Event ist eine Content-Plattform geworden“

„Der Mensch geht nicht nur wegen dem Inhalt zu einem Event sondern wegen der menschlichen Beziehungen. Wenn ich den ganzen Tag in Vorträgen sitze, dann habe ich mit niemanden geredet, ich habe kein Netzwerk aufgebaut, ich habe keine neuen Beziehungen aufgebaut und ich bin in keiner neuen Community drinnen.“ Dieser Meinung ist der heutige Gast Thomas Kenyeri.

Weiter sagt er: „Früher ist man zu einem Event gegangen, weil dort das Programm war. Heute ist es so, das der Event die Content Plattform ist.“

Thomas Kenyeri ist ein Pionier im Eventmanagement, der bereits mit 17 Jahren Snowboardevents in Österreich organisierte und als Marketingleiter Social-Media-Kampagnen für Events entwickelt.. Als Gründer der KESCH Group zählt er zu den führenden Experten für Brand Experiences und hat mehrfach renommierte Preise wie den BEA World Award und den Event Award in Gold gewonnen. Seine Expertise in Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz teilt er als Dozent, Keynote-Speaker und innovativer Vordenker im deutschsprachigen Raum.