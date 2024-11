Podcast: Irgendwann brauchst du vielleicht einen Schwimmreifen für deinen Datenozean

„Der Großteil ist immer noch im Branding und Awareness. Das letzte ist dann einfach nur mehr abholen, im Sinne von mehr Leute oder öfter oder größerer Warenkorb. Das ist der Punkt, wo die Personalisierung wirklich hereinkommt“. Das sagt Clara Hauslauer von IKEA unser Gast im dieser UNCRIPTED Episode.

Besonders spannenden in dieser Folge ist das Verknüpfen von Daten mittels Cleanroom zwischen IKEA und Willhaben. Ein Leuchtturmprojekt in Österreich nicht nur wegen der Matching Rate sondern gerade in Bezug auf das Thema Datensicherheit.Clara Haslauer ist eine erfahrene Marketingexpertin mit einer Spezialisierung im Bereich digitales Marketing und Performance-Strategien. Sie ist aktuell als Country Marketing Performance Leader bei IKEA Österreich tätig und wurde 2024 zur Dialogmarketerin des Jahres gekürt.

Davor war sie unter anderem bei Google und in verschiedenen Marketingagenturen tätig. Mit einem Master in International Marketing und umfangreicher Erfahrung in auf vier Kontinenten bringt sie fundierte Kenntnisse in Teamleitung, Datenanalyse und Markenentwicklung mit.

