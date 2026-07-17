Corporate Influencer: Authentizität als stärkste Waffe im digitalen Marketing

Stell dir vor, eine Buchhalterin wird zum Corporate Influencer des Jahres und erzielt mit nur zwei monatlichen Posts enorme Reichweite. Genau solche überraschenden Erfolge zeigen, warum das Thema Corporate Influencer gerade so viel Aufmerksamkeit bekommt.Dominik Frey, Managing Partner der Agentur LEADS & CONTENT, gibt in dieser Episode von UNCRIPTED bemerkenswert ehrliche Einblicke in die Welt der Corporate Influencer.

Besonders im österreichischen und deutschen Mittelstand sieht Frey enormes ungenutztes Potenzial, da viele Unternehmen die Möglichkeiten organischer Reichweite schlicht noch nicht erkannt haben. Authentizität ist der Kern, denn rein kontrollierte, inszenierte und KI-generierte Inhalte funktionieren heute nicht mehr.

Zur Person:

Dominik Frey ist Managing Partner der Social Media Agentur LEADS & CONTENT und verfügt über mehr als 22 Jahre Erfahrung in Medien, Marketing und strategischer Kommunikation. Als Mitgründer des Business-News-Portals leadersnet.at hat er früh bewiesen, wie erfolgreich digitale Medienmodelle sein können. In seiner Arbeit stellt er konsequent den Menschen in den Mittelpunkt – Überzeugung, Haltung und Mindset sind für ihn zentrale Erfolgsfaktoren für starke Marken. Ein besonderer Fokus seiner Tätigkeit liegt auf Corporate Influencern auf LinkedIn und Brand Voices auf TikTok bzw. Instagram: In über 50 Workshops, Programmen und Projekten hat er gemeinsam mit seinem Team Unternehmen dabei begleitet, Mitarbeitende authentisch zu Markenbotschafter:innen zu entwickeln.

Wir freuen uns wie immer über eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Anregungen und Fragen bitte an: contact@uncripted.com

UNCRIPTED Hosts:

Peter Rosenkranz: CEO & Founder von media4more

Willy Steindl: CEO & Founder von re.think Consulting

Moderation und Produktion: