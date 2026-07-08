Über 500 Tennisfans feierten das Final Four mit Dominic Thiem



Ein besonderes Lob und Dankeschön gilt an any.act, die das Event mit Speis und Trank hervorragend kulinarisch begleitet haben.



Das Final Four der Wiener Mannschaftsmeisterschaft am 13. Juni im Better Tennis Center Alt Erlaa entwickelte sich zu einem sportlichen Highlight und lockte mehr als 500 Besucherinnen und Besucher auf die Anlage. Im Mittelpunkt stand neben hochklassigem Mannschaftstennis vor allem der Auftritt von Dominic Thiem, der zahlreiche Tennisfans begeisterte. Als Sponsor des ATC Sport & Business-Clubs freut sich media4more GmbH hier Insights von diesem einzigartigen Event zu zeigen.

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Auch sportlich setzte Dominic Thiem ein deutliches Ausrufezeichen. Er blieb sowohl im Einzel als auch im Doppel erfolgreich. Gemeinsam mit dem österreichischen Nachwuchstalent Marcel Jelinek überzeugte er auch im Doppel und trug maßgeblich zum erfolgreichen Abschneiden seines Teams bei. Die Kombination aus internationaler Erfahrung und jungem Talent sorgte für begeisternde Ballwechsel und großen Applaus auf den Rängen.

Ein besonderes Erlebnis bot der exklusive VIP-Bereich, in dem rund 350 Gäste den Turniertag in außergewöhnlichem Ambiente genießen konnten. Das von any.act event & gastro konzipierte VIP-Catering stand ganz im Zeichen der vier Grand-Slam-Turniere. An vier Buffetstationen wurden kulinarische Spezialitäten aus den Gastgeberländern der Grand Slams präsentiert – Australien, Frankreich, England und den USA. Die Gäste begaben sich damit auf eine kulinarische Reise durch die bedeutendsten Tennisnationen der Welt und erlebten ein Gastronomiekonzept, das perfekt zum Charakter der Veranstaltung passte.

Die Kombination aus internationalem Spitzentennis, einer einzigartigen VIP-Atmosphäre und einem außergewöhnlichen Gastronomieerlebnis machte das Final Four zu einem Event, das weit über den Sport hinaus begeisterte. Die durchwegs positive Resonanz der Besucher sowie die hervorragende Stimmung auf der gesamten Anlage unterstrichen den Erfolg der Veranstaltung.

Ein besonderer Dank gilt allen Spielerinnen und Spielern, Partnern, Sponsoren, Helferinnen und Helfern sowie den zahlreichen Gästen, die diesen Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben.

Ein anderes wahrscheinlich für Sie spannendes Event: Mit Game.Set.Network. hat media4more GmbH gemeinsam mit Tennisprofi Lucas Miedler ein regelmäßiges Networking-Format geschaffen mit dem Ziel Verknüpfungen von Wirtschaft und Sport zu ermöglichen, um voneinander zu lernen und echte Mehrwerte schaffen zu können. Hier geht es zu den Eindrücken vom letzten Event.

Für Member des ATC Sports & Businessclubs gibt es laufend ähnliche spannende Events , wie die ATC Charity Gala, das ProAm Tennis Turnier, der gemeinsame Fussballabend mit Toni Polster oder das Come-Back-Event von Thiem letztes Jahr

Erfahren Sie hier mehr über die Möglichkeiten zum ATC Membership.

Bei der kommendem Marketing X Fachkonferenz wird Peter Rosenkranz, media4more GmbH, Insights von seinem 1,5 Jahren Erfahrung mit Sportsponsoring geben

– Hier finden Sie mehr Informationen zu seinem Vortrag.

Quelle: media4more.com