Podcast: Vom Spitzensport zum Spitzenunternehmer

Vom Dopingskandal zum Unternehmer: Bernhard Kohls erstaunlicher Neustart

Bernhard Kohl verlor nach einem positiven Dopingtest 2008 alles, was er sich aufgebaut hatte. Wie er daraus eines der größten Fahrradgeschäfte Österreichs formte, ist eine Geschichte über Neuanfang, Disziplin und mentale Stärke.

Bereits 2010 gründete Kohl gemeinsam mit zwei Partnern sein Fahrradgeschäft. Gerade herrschte die Finanzkrise und er stand unter enormem persönlichem Druck. Das Geschäft wuchs über die Jahre von 1.300 auf über 3.500 Quadratmeter und der Lagerbestand von 200 auf beeindruckende 1.500 Räder. Das Unternehmen, das einst mit fünf Mitarbeitern startete, beschäftigt heute wie über vierzig Menschen ganzjährig.

Was macht Bernhard Kohl anders?

Sein Erfolgsrezept klingt einfach: persönliche Präsenz, echte Beratung, Qualität vor Quantität. Jedes Rad erhält statt der üblichen 15 Minuten zwischen 1,5 bis 2 Stunden Aufbauzeit. Das reduziert Reklamationen und schafft langfristige Kundenbindung.

Besonders bemerkenswert ist, wie Kohl die mentale Stärke aus dem Profisport direkt in sein Unternehmertum überträgt. Er konzentriert sich konsequent auf die Zukunft statt auf die Vergangenheit, und genau diese Grundhaltung, dieser Blick nach vorne, aber auch seine Gelassenheit trägt ihn bis heute zum Erfolg.

Ergo: Reinhören und sich von Bernhard Kohls ehrlicher und ungeschönter Geschichte inspirieren lassen.

Zur Person:

Bernhard Kohl ist ein ehemaliger österreichischer Radprofi, der vor allem durch seinen dritten Platz bei der Tour de France 2008 bekannt wurde. Nach dem Ende seiner Profikarriere hat er einen Neuanfang gewagt und sich als Unternehmer im Radsport Fachhandel und als TV- Experte bei Servus TV etabliert. Im Podcast spricht er darüber, wie man nach Höhen und Tiefen im Profisport den Weg in ein neues Berufsleben findet.