Podcast: Präsident Werberat – „Kreation braucht Raum“

Zu Gast im UNCRIPTED Studio ist Michael Straberger, Präsident des Österreichischen Werberats

UNCRIPTED – Folge 66: Werbung, Ethik und KI

Wenn ein Drittel der betroffenen Unternehmen ihre problematischen Kampagnen freiwillig zurückzieht, zeigt das, wie stark sich die Werbebranche verändert hat. Vor 15 Jahren wäre das noch undenkbar gewesen.

Peter Rosenkranz spricht gemeinsam mit Co-Host Willy Steindl und Produzent Thomas Nasswetter mit Michael Straberger, Präsident des österreichischen Werberats. Michael blickt auf 18 Jahre Arbeit beim Werberat zurück und erklärt, wie er eine einst „verschlafene“ Organisation modernisierte und die Branche von den Vorteilen der Selbstregulierung überzeugte. Denn ohne den Widerstand des Werberats hätten längst Warnhinweise bei Autowerbung und Werbeverbote für zuckerhaltige Produkte Einzug gehalten.

Wie verändert künstliche Intelligenz die Überprüfung von Werbeinhalten, ohne kreative Freiheit einzuschränken? Michael erklärt, warum KI zwar Prozesse beschleunigen kann, die 250 ehrenamtlichen Experten des Werberats aber nicht ersetzen wird. Jährlich werden 200 bis 250 Beschwerden behandelt, und die Zahlen steigen um zehn bis zwanzig Prozent, nicht weil Werbung nachlässiger wird, sondern weil Konsumenten sensibler werden.

Besonders spannend ist das neue KI-gestützte Social-Media-Monitoring für den Influencer-Bereich. Hört rein, es lohnt sich.

Zur Person

Michael Straberger ist Präsident des Österreichischen Werberats und seit Jahrzehnten in der österreichischen Werbe- und Kommunikationsbranche aktiv. Der frühere CEO der Publicis Group Austria gründete mehrere Werbeagenturen und Marketing-Beratungsunternehmen und beschäftigt sich heute intensiv mit Werbeethik und verantwortungsvoller Kommunikation in Allgemeinen also auch in Ausschreibungs- (Pitch-) Prozessen.