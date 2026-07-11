KI ist keine Software mehr – sondern eine neue Kostenstelle

Ein aktuelles LinkedIn-Posting macht gerade auf eine Zahl aufmerksam, die auf den ersten Blick absurd klingt: Die KI-intensivsten Unternehmen geben laut Ramp AI Index rund 7.449 Dollar pro Mitarbeiter und Monat für KI aus. Der Reflex liegt nahe: Silicon Valley, Extremwert, nicht relevant für österreichische KMU. Ganz so einfach ist es nicht. Denn die interessante Frage ist nicht, ob ein heimischer Handwerksbetrieb, eine Agentur oder ein Industriezulieferer bald solche Summen ausgeben wird. Die eigentliche Frage lautet: Verstehen Unternehmen überhaupt, welche Art von Kosten durch KI entsteht?

Ramp AI Index – kurz erklärt

Der Ramp AI Index misst KI-Ausgaben amerikanischer Unternehmen auf Basis aggregierter Karten- und Rechnungsdaten. Die obersten ein Prozent der Unternehmen kommen auf 7.449 Dollar pro Mitarbeiter und Monat, die obersten zehn Prozent auf 611 Dollar, der Median aber nur auf 11,38 Dollar. Die Spanne ist also enorm. Genau darin liegt die Botschaft: Während viele Betriebe KI noch wie ein weiteres Software-Abo behandeln, entsteht bei den fortgeschrittenen Anwendern bereits eine völlig andere Kostenlogik.

Von der Lizenz zur Ressource

Klassische Software hatte für Unternehmen eine relativ einfache Struktur. Man kaufte Lizenzen, zahlte pro Arbeitsplatz und konnte die Kosten halbwegs stabil planen. KI funktioniert anders. Je mehr Aufgaben ein Unternehmen an KI-Systeme übergibt, desto stärker steigen Nutzung, Rechenleistung, API-Kosten, Automatisierungsaufwand und Integrationskosten. KI wird damit weniger zu einem Werkzeug, das herumliegt, sondern mehr zu einer Ressource, die arbeitet.

Prozesse muss ein Unternehmen kalkulieren

Für KMU ist das der entscheidende Punkt. Wer KI nur als IT-Thema betrachtet, übersieht die betriebswirtschaftliche Dimension. Wenn ein KI-System Angebote vorbereitet, Kundenanfragen beantwortet, Texte erstellt, Daten auswertet oder interne Prozesse automatisiert, dann ersetzt es nicht einfach Software. Es übernimmt Arbeitsschritte. Und Arbeitsschritte muss man kalkulieren.

Die sinnvolle Frage lautet daher nicht: „Was kostet unser KI-Abo?“ Die bessere Frage lautet: „Was kostet uns ein erledigter Vorgang mit KI?“ Was kostet eine beantwortete Kundenanfrage? Was kostet ein qualifizierter Vertriebslead? Was kostet eine Buchhaltungsprüfung? Was kostet ein technischer Bericht? Erst wenn diese Fragen beantwortet werden, lässt sich beurteilen, ob KI tatsächlich Produktivität schafft oder nur neue Betriebskosten erzeugt.

Was das für KMU bedeutet

Gerade kleinere Unternehmen sollten daraus keine Panik ableiten. Niemand muss sofort eine eigene KI-Abteilung aufbauen. Aber jedes Unternehmen sollte eine einfache KI-Kostenrechnung beginnen. Welche Tools werden verwendet? Welche Daten fließen hinein? Welche Prozesse werden unterstützt oder automatisiert? Wer kontrolliert die Qualität? Und welche Anbieterabhängigkeit entsteht dadurch?

Denn auch die Behauptung, KI kenne keinen Vendor-Lock-in, ist nur teilweise richtig. Zwar kann man heute zwischen Modellen und Anbietern leichter wechseln als bei klassischer Unternehmenssoftware. Aber Abhängigkeiten entstehen trotzdem: durch Workflows, Schnittstellen, Prompts, Datenstrukturen, Mitarbeiterschulungen und Compliance-Freigaben. Wer seine Prozesse zu früh und zu unkritisch um einen Anbieter herum baut, merkt den Lock-in oft erst dann, wenn ein Wechsel teuer wird.

Digitale Souveränität nicht vergessen

Für europäische Unternehmen kommt ein weiterer Punkt hinzu: digitale Souveränität. Kritische Prozesse, sensible Daten und langfristige Automatisierungen sollten nicht vollständig von einem einzigen außereuropäischen Anbieter abhängen. Das heißt nicht, dass jedes KMU eigene Modelle betreiben muss. Aber Mehranbieterstrategien, klare Datenregeln und europäische Hosting-Optionen werden vom politischen Schlagwort zur unternehmerischen Vorsorge.

Die wichtigste Lehre aus der 7.449-Dollar-Zahl ist daher nicht ihre Höhe. Für die meisten KMU ist sie derzeit weit weg. Entscheidend ist die Richtung: KI wandert aus dem Softwarebudget heraus und hinein in die Logik von Personal, Einkauf, Controlling und Produktion. Wer KI wie ein Abo führt, wird ihre Wirkung kaum verstehen. Wer sie wie Arbeitsleistung führt, stellt die richtigen Fragen: Was kostet die Aufgabe? Wie gut ist das Ergebnis? Wer haftet für Fehler? Und welcher Anbieter liefert die beste Leistung zum besten Preis?

KI wird für KMU nicht automatisch zur Kostenfalle. Aber sie wird zur Führungsaufgabe. Und genau dort gehört sie auch hin: nicht nur in die IT, sondern auf den Tisch der Geschäftsführung.