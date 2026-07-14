Zukunft nachhaltig gestalten:

Training für „Young Talents“ stärkt die Fach- und Führungskräfte von morgen

Unternehmen stehen heute mehr denn je vor der Herausforderung, junge Talente nicht nur fachlich, sondern auch persönlich auf ihre zukünftigen Aufgaben vorzubereiten. Ein speziell entwickeltes Training für Young Talents setzt genau hier an und vermittelt die Kompetenzen, die für eine erfolgreiche Zusammenarbeit und nachhaltige Entwicklung im Unternehmen entscheidend sind.

Im Mittelpunkt des Programms steht die Förderung von Selbstmanagement und Eigenverantwortung. Die Teilnehmenden lernen, ihre persönlichen Ressourcen gezielt einzusetzen, Prioritäten zu setzen und auch in herausfordernden Situationen handlungsfähig zu bleiben.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung einer konstruktiven Kommunikations- und Beziehungskultur. Durch das Verständnis unterschiedlicher Kommunikationsmuster werden Missverständnisse reduziert und die Zusammenarbeit im Team nachhaltig gestärkt. Die Teilnehmenden entwickeln ein Bewusstsein dafür, wie Beziehungen im beruflichen Alltag entstehen und wie sie diese aktiv und wertschätzend gestalten können.

Das Training vermittelt darüber hinaus fundiertes Wissen über Emotionssysteme und deren Einfluss auf Verhalten, Motivation und Entscheidungsprozesse. Dieses Verständnis fördert die emotionale Kompetenz und unterstützt einen souveränen Umgang mit Veränderungen und Konflikten.

Eine moderne Feedbackkultur bildet einen weiteren zentralen Baustein. Die Young Talents lernen, Feedback als Instrument für persönliches Wachstum und kontinuierliche Verbesserung zu nutzen – sowohl beim Geben als auch beim Annehmen von Rückmeldungen.

Ergänzt wird das Programm durch die Themen Orientierung und Zielfindung. Die Teilnehmenden reflektieren ihre persönlichen Stärken, entwickeln individuelle Ziele und gewinnen Klarheit über ihre Rolle und ihre Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens.

Abgerundet wird das Training durch die gezielte Implementierung der Unternehmensstandards. Werte, Leitlinien und Erwartungen werden praxisnah vermittelt und in den Arbeitsalltag integriert. Dadurch entsteht eine gemeinsame Basis für Zusammenarbeit, Verantwortungsbewusstsein und eine starke Unternehmenskultur.

Das Training verbindet wissenschaftlich fundierte Methoden mit einem hohen Praxisbezug und interaktiven Lernformaten. Ziel ist es, junge Nachwuchskräfte frühzeitig zu stärken, Potenziale gezielt zu entfalten und sie auf zukünftige Fach- und Führungsaufgaben vorzubereiten.

Unternehmen investieren mit diesem Programm nicht nur in die Kompetenzentwicklung ihrer Young Talents, sondern auch in eine zukunftsfähige Unternehmenskultur, die von Eigenverantwortung, wertschätzender Kommunikation und gemeinsamen Werten geprägt ist.

Weitere Trainingsmodule:

Verkauf als neuronales Spiel

Führung als neuronales Spiel

Deeskalation als neuronales Spiel

Teambuilding – Powerdays

Josef Jutassy

Tel.: +43660 944 33 25

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