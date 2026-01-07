Die Zahlen sind alarmierend: 86 Prozent der digitalen Werbeausgaben fließen mittlerweile zu Google, Meta und anderen US-Tech-Konzernen. Maximilian Mondel von CMS Momentum analysiert diese beunruhigende Entwicklung und kritisiert die Trägheit österreichischer Legacy-Medien, die den digitalen Wandel verschlafen haben.

Während Fitnessstudios ihre Budgets längst zu Social-Media-Plattformen verlagert haben, versäumen es heimische Leitmedien, attraktive und benutzerfreundliche Buchungslösungen zu schaffen. Die Schweiz zeigt mit ihrer gemeinsamen DSP-Lösung bereits, wie es besser gehen kann, auch wenn sich Medienunternehmen nicht mögen.

Neben diesem Kernthema diskutieren die Hosts auch die Rolle von KI im Marketing, die Entwicklungen bei Events, dem Erzählen von neuen Geschichten und warum Bildung ein wichtiges Investment bleibt.