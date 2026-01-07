Januar 13, 2026
- Advertisement -
- Advertisement -

Marketing & Co. – Rückblick 2025 | Ausblick 2026 mit Maximilian Mondel

Thomas Nasswetter Posted On 7. Januar 2026
0


Die Zahlen sind alarmierend: 86 Prozent der digitalen Werbeausgaben fließen mittlerweile zu Google, Meta und anderen US-Tech-Konzernen. Maximilian Mondel von CMS Momentum analysiert diese beunruhigende Entwicklung und kritisiert die Trägheit österreichischer Legacy-Medien, die den digitalen Wandel verschlafen haben.

Während Fitnessstudios ihre Budgets längst zu Social-Media-Plattformen verlagert haben, versäumen es heimische Leitmedien, attraktive und benutzerfreundliche Buchungslösungen zu schaffen. Die Schweiz zeigt mit ihrer gemeinsamen DSP-Lösung bereits, wie es besser gehen kann, auch wenn sich Medienunternehmen nicht mögen.

Neben diesem Kernthema diskutieren die Hosts auch die Rolle von KI im Marketing, die Entwicklungen bei Events, dem Erzählen von neuen Geschichten und warum Bildung ein wichtiges Investment bleibt.

Wir freuen uns wie immer über eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Anregungen und Fragen bitte an: contact@uncripted.com

UNCRIPTED Hosts:
Moderation und Produktion:

Podcast: „Im Optimalfall sprechen wir von zehn Touchpoints“

Nur 30% der Frauen kümmern sich um ihre Altersvorsorge

Podcast: „Man muss ein bisschen mutig sein“

Podcast: „Wir schützen dich vor zu viel Information!“

 




Trending Now
Die KI ist kein Chef – aber ein guter Sparringspartner
Thomas Nasswetter 13. Januar 2026
Einsamkeit ist eine Frage von Alter und … Einkommen!
Thomas Nasswetter 10. Januar 2026
Read Next
Leave A Reply

Schreibe einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.


You are reading
Marketing & Co. – Rückblick 2025 | Ausblick 2026 mit Maximilian Mondel
Share No Comment
- Advertisement -