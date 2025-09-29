Von der Faustball-Nationalspielerin zur Finanzexpertin – Manuela Dorn zeigt, wie sportliche Disziplin und ein dramatischer finanzieller Neustart mit 46 Jahren sie zur erfolgreichen Geschäftsführerin machten.

Als ehemalige Faustball-Nationalspielerin bringt Manuela Dorn ungewöhnliche Qualitäten in die Finanzbranche mit. Nach einem Wendepunkt, bei dem sie ihre eigene finanzielle Nachlässigkeit erkannte, startete sie mit 46 Jahren komplett neu durch. Heute führt sie Vion als „Lebensarchitektin“ statt klassischer Produktverkäuferin.

Besonders alarmierend: Nur 30% der Frauen kümmern sich um ihre Altersvorsorge, davon investieren lediglich 36% in Wertpapiere. Manuela erklärt die Gründe und zeigt Lösungswege auf.

Mit ihrer Initiative „zukunftstiften“ verbindet sie Finanzbildung mit Sport und Gemeinschaft. Beim Cordial Cup, einem der größten europäischen Nachwuchsturniere mit 164 Mannschaften, vermittelt sie Kindern und Eltern ganzheitliche Werte.

Ihre Führungsphilosophie basiert auf intuitivem, gefühlsbasierten Management – eine seltene Herangehensweise in der männerdominierten Finanzwelt.

Zur Personen:

Manuela Dorn ist seit 2019 Geschäftsführerin von vion und die Gründerin der Initiative „zukunftstiften“. Sie gilt als werteorientierte Führungspersönlichkeit mit klarem Blick für Menschen und Situationen, hoher Umsetzungskraft und dem Anspruch, Qualität, Kontinuität und Verlässlichkeit nicht nur zu predigen, sondern vorzuleben. Für sie zählen klare Ziele, respektvolles Miteinander auf Augenhöhe und nachhaltige Lösungen.

Neben ihrer unternehmerischen Tätigkeit ist der Sport eine zentrale Konstante in ihrem Leben: Als vierfache Faustball-Staatsmeisterin und ehemalige Nationalspielerin weiß sie, wie wichtig Teamgeist, Disziplin und Fairness sind – Werte, die sie auch in ihre Führungsarbeit einfließen lässt. Seit über 40 Jahren engagiert sie sich ehrenamtlich im Nachwuchssport und nutzt ihr Netzwerk, um jungen Menschen Chancen zu eröffnen.