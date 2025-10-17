Podcast: „Man muss ein bisschen mutig sein“

Jürgen Eppingers Werdegang zeigt, wie vielfältig digitale Karrieren verlaufen können – vom Medientechnik-Studenten und Hip-Hop-Musiker zum digitalen Vorreiter beim Weltmarktführer für Feuerwehrausrüstung der Rosenbauer Group. Seine berufliche Laufbahn begann als „Internetbetreuer“ bei Rewe mit handgeschnitzten HTML-Newslettern und wo er Vorständen erklären musste, warum das Internet die Zukunft sei.

Bei Rosenbauer trieb er seit einigen Jahren die digitale Transformation voran. Während Corona entstand mit MVP-Konzept ein neuer E-Commerce-Ansatz für 30.000-40.000 Artikel. Der Gamechanger: Weltmarktpreise online statt nur über Nachfrage beim Vertrieb. Während Helme und Handschuhe direkt und mittels Konfiguration verkauft werden, dienen Millionen-Euro-Feuerwehrfahrzeuge als „Pop-Fahrzeuge“ zur Inspiration und um eine Preisvorstellung zu geben. Letztlich wird fast jedes Feuerwehrfahrzeug vom Kunden individuell zusammengestellt.

Die größten Herausforderungen liegen in der internationalen Expansion mit lokalen Gesellschaften und der Ansprache verschiedener Zielgruppen – von B2C über B2B bis Business-to-Government. Regional unterschiedliche Kommunikationsstrategien sind dabei entscheidend: WhatsApp im Nahen Osten, Videos in Amerika, klassische Homepage und Social Media in Europa.

Zur Personen:

Jürgen Eppinger ist nach dem Studium der Medientechnik als Marketing-Manager bei der REWE International AG im Online- und E-Commerce-Bereich ins Berufsleben eingestiegen. Mit einer Leidenschaft für digitale Strategien und Innovationen führte ihn sein Weg über verschiedene Stationen schließlich zur Rosenbauer International AG, wo er als Head of Digital Marketing tätig ist.

Zusätzlich verantwortet er als Geschäftsführer den Bereich E-Commerce und treibt u.a. die digitale Transformation des Unternehmens mit voran.Rosenbauer ist globaler Marktführer im vorbeugenden und abwehrenden Brand- und Katastrophenschutz. Die internationale Unternehmensgruppe entwickelt innovative Fahrzeuge, modernste Löschtechnik, hochwertige Ausrüstung und digitale Lösungen für Feuerwehren auf der ganzen Welt.

Wir freuen uns wie immer über eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Anregungen und Fragen bitte an: contact@uncripted.com

UNCRIPTED Hosts:

Peter Rosenkranz: CEO & Founder von media4more

Willy Steindl: CEO & Founder von re.think Consulting

Moderation und Produktion: