Podcast: „Wir schützen dich vor zu viel Information!“

In dieser Episode stellt Mediaunternehmer Florian Novak das neue österreichische Nachrichtenmedium „JETZT“ vor – ein werbefreies Membership-Modell nach dänischem Vorbild mit über 50.000 Mitgliedern.

Statt die Nutzer mit endlosen Schlagzeilen zu überfluten, setzt „JETZT“ bewusst auf nur drei bis vier handwerklich produzierte Beiträge täglich. Der Morgen beginnt mit einem kompakten Acht-Minuten-Update, gefolgt von tiefgehenden Erklärstücken und hochwertigen Audio-Reportagen – echtes Kino im Kopf. (Das ist natürlich kein Zufall.) Die Strategie konkurriert nicht mit etablierten Qualitätsmedien, sondern mit Instagram und TikTok um die tägliche Smartphone-Nutzung.

Mit investigativen Geschichten wie der Enthüllung eines russischen Spions zeigt das Medium, dass Impact wichtiger ist als pure Reichweite. Durch die Möglichkeit, Artikel kostenfrei zu teilen, erreicht „JETZT“ weit mehr Menschen als die offiziellen Mitgliederzahlen vermuten lassen.

Zur Personen:

Florian Novak ist ein preisgekrönter Medien-Entrepreneur, der mit Stationen wie LoungeFM und Tonio die Medienlandschaft der Schweiz/Österreich mitprägt. Er verbindet seinen Dr. in Medien- & Öffentlichkeitsrecht mit unternehmerischem Tatendrang und gestaltet aktiv, wie wir heute News, Audio & Interaktion erleben. Seit 04. November ist das neue Medium JETZT online und darüber wollen wir mehr erfahren.

