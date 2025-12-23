Podcast: „Im Optimalfall sprechen wir von zehn Touchpoints“

In dieser Jubiläumsfolge Episode 60 von UNCRIPTED sprechen Peter Rosenkranz und Thomas Nassweiter mit Julia Stimpf und Lisa-Maria Moosbrugger über die Kunst des Marketings in der Ländergesellschaft eines Weltkonzerns. Die Expertinnen erklären, wie Trade Marketing und Brand Marketing bei Coca-Cola zusammenarbeiten: sie funktionieren wie Geschwister, die eng voneinander abhängig sind.

Wie schaffen globale Marken den Balanceakt zwischen langfristigem Markenaufbau und kurzfristigen Verkaufszielen? Die Antwort liegt in einem diversifizierten Media-Mix mit verschiedenen Kanälen. Fernsehen ist nachweislich eine wichtiges verkaufsförderndes Instrument, es bleibt trotz Streaming relevant.

Die zentrale Lektion: „Emotionen schaffen“ bleibt zeitlos als Ziel, auch wenn sich die Kanäle ständig verändern.

Zu den Gästen:

Julia Stimpfl hat in Graz an der FH Campus 02 Marketing studiert und startete ihre Karriere bei Nah&Frisch, wo sie vier Jahre lang klassische Marketingagenden verantwortete. Seit 2014 gestaltet sie bei Coca-Cola Hellenic mit – von Channel Marketing über Key Account Sales bis hin zur Innovations- und Portfoliosteuerung. Heute ist sie Trade Marketing Director und verantwortet das gesamte Channel Marketing sowie die strategische Weiterentwicklung des Produktportfolios.

Lisa-Maria Moosbrugger ist seit Kurzem Marketing Director der Coca-Cola GmbH und verantwortet sämtliche Werbe- und Marketingaktivitäten im österreichischen Markt. Nach verschiedenen Positionen bei Coca-Cola Österreich bringt sie umfassende Erfahrung in Markenführung und globalen Sportpartnerschaften mit. In ihrer neuen Rolle fokussiert sie sich darauf, internationale Markenstrategien mit lokaler Relevanz zu verbinden und das Wachstum von Coca-Cola in Österreich voranzutreiben.

Wir freuen uns wie immer über eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Anregungen und Fragen bitte an: contact@uncripted.com

