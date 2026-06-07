Jobkiller KI – Teil 2: Wer sich warum mit der KI-Arbeitsfrage beschäftigt

Warum die Antworten so unterschiedlich ausfallen

Die Debatte über künstliche Intelligenz und Arbeit ist längst nicht mehr nur ein Thema für Technologiekonferenzen. Sie ist in den Forschungsabteilungen internationaler Organisationen, in den Strategieabteilungen großer Unternehmen, in Gewerkschaften, Ministerien und volkswirtschaftlichen Instituten angekommen. Der Grund ist einfach: KI betrifft nicht nur einzelne Berufe oder Branchen. KI berührt die Grundarchitektur der modernen Arbeitsgesellschaft. Wenn Einkommen, Konsum, soziale Sicherheit und gesellschaftlicher Status weiterhin stark an Erwerbsarbeit gebunden sind, dann verändert jede Technologie, die Arbeit ersetzt oder entwertet, weit mehr als nur interne Unternehmensprozesse.

Internationaler Währungsfonds

Besonders intensiv beschäftigen sich internationale Institutionen mit dieser Frage. Der Internationale Währungsfonds sieht in generativer KI ein enormes Produktivitätspotenzial, warnt aber zugleich vor Verwerfungen am Arbeitsmarkt und steigender Ungleichheit. In einer Analyse zur Zukunft der Arbeit durch KI betont der IMF, dass fortgeschrittene Volkswirtschaften besonders stark betroffen sind, weil dort viele Tätigkeiten in Büro, Verwaltung, Analyse, Management und Kommunikation durch KI beeinflusst werden können. Gleichzeitig weist der IMF darauf hin, dass politische Rahmenbedingungen entscheidend dafür sind, ob Produktivitätsgewinne breit verteilt werden oder vor allem Kapitaleignern und hochqualifizierten Gruppen zugutekommen.

OECD

Auch die OECD betrachtet KI nicht nur als technologische Innovation, sondern als arbeitsmarktpolitische Herausforderung. Ihre Analysen zeigen eine doppelte Perspektive: KI kann Arbeit produktiver, sicherer und hochwertiger machen. Sie kann aber auch bestehende Unterschiede zwischen Unternehmen, Beschäftigten und Regionen verstärken. Große Unternehmen mit Kapital, Daten, IT-Abteilungen und spezialisierten Fachkräften können KI schneller einsetzen als kleine Betriebe. Hochqualifizierte Beschäftigte können KI eher als Werkzeug nutzen, während geringer qualifizierte oder stark routinisierte Tätigkeiten eher unter Druck geraten. Die OECD spricht deshalb von einem dringenden Handlungsbedarf, damit Länder, Unternehmen und Arbeitnehmer von KI profitieren können, ohne die Risiken zu unterschätzen.

Internationale Arbeitsorganisation ILO

Eine weitere wichtige Stimme ist die Internationale Arbeitsorganisation ILO. Sie versucht, die Debatte zu versachlichen. Ihre Studien kommen nicht zum simplen Ergebnis, dass KI massenhaft ganze Berufe vernichtet. Vielmehr untersucht die ILO einzelne Tätigkeiten innerhalb von Berufen. Das ist entscheidend, denn die meisten Jobs bestehen aus vielen verschiedenen Aufgaben. Manche davon sind automatisierbar, andere nicht. Generative KI kann etwa Texte vorbereiten, Daten zusammenfassen, Kundendialoge strukturieren oder Verwaltungsprozesse beschleunigen. Sie kann aber nicht automatisch Verantwortung übernehmen, Vertrauen aufbauen, Konflikte lösen, handwerkliche Präzision ersetzen oder soziale Situationen vollständig verstehen. Die ILO spricht daher stärker von Transformation als von pauschaler Vernichtung. Besonders exponiert sind allerdings Büro-, Assistenz- und Verwaltungstätigkeiten, also genau jene Bereiche, die in modernen Dienstleistungsökonomien viele Menschen beschäftigen.

Ökonomischen Forschung

In der ökonomischen Forschung sind vor allem Daron Acemoglu und Pascual Restrepo wichtig. Sie betrachten Automatisierung nicht als automatischen Fortschritt, sondern als Prozess mit Verteilungswirkung. Ihr Ansatz unterscheidet zwischen Technologien, die menschliche Arbeit ersetzen, und solchen, die neue Aufgaben schaffen. Automatisierung kann Produktivität erhöhen und gleichzeitig die Nachfrage nach Arbeit senken. Das ist kein Widerspruch. Wenn Maschinen oder Software Aufgaben übernehmen, die bisher Menschen erledigt haben, steigt unter Umständen die Effizienz, während der Anteil der Arbeit an der Wertschöpfung sinkt. Ausgeglichen wird das nur dann, wenn gleichzeitig neue Tätigkeiten entstehen, in denen Menschen gebraucht werden. Genau hier liegt die zentrale Frage der KI-Ära: Schafft KI genügend neue, gut bezahlte Aufgaben – oder rationalisiert sie vor allem bestehende Arbeit weg?

Unternehmen allgemein

Unternehmen selbst nähern sich dem Thema meist weniger theoretisch. Für sie stehen Produktivität, Kosten, Geschwindigkeit und Wettbewerbsfähigkeit im Vordergrund. Das ist verständlich. Wer mit KI schneller Angebote schreiben, Kundenanfragen beantworten, Fehler reduzieren oder interne Prozesse automatisieren kann, wird diese Möglichkeit nutzen. Vor allem in Branchen mit Margendruck ist KI ein willkommenes Effizienzwerkzeug. Gleichzeitig liegt darin ein Risiko: Wenn KI nur als Sparprogramm verstanden wird, verliert das Unternehmen möglicherweise Erfahrungswissen, Kundenverständnis und Innovationsfähigkeit. Menschen sind nicht nur Kostenstellen. Sie sind Träger von implizitem Wissen, Beziehungen, Urteilskraft und Kultur.

Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen setzen deshalb andere Schwerpunkte. Sie fragen nicht nur, was technisch möglich ist, sondern wer entscheidet, wie KI eingesetzt wird. Werden Beschäftigte eingebunden? Gibt es Transparenz über automatisierte Entscheidungen? Werden Menschen weitergebildet oder ersetzt? Wer profitiert von Produktivitätsgewinnen? Und wie lässt sich verhindern, dass KI zu mehr Überwachung, höherem Leistungsdruck und größerer Unsicherheit führt? Diese Perspektive ist für Unternehmen unbequem, aber notwendig. Denn Akzeptanz entsteht nicht dadurch, dass neue Systeme einfach eingeführt werden, sondern dadurch, dass Beschäftigte den Sinn, die Regeln und die Chancen erkennen.

KMU – KI nutzen, ohne ihre eigentliche Stärke zu verlieren

Für KMU ist die Debatte besonders anspruchsvoll. Sie verfügen selten über eigene Forschungsabteilungen oder große Transformationsbudgets. Gleichzeitig können sie sich der Entwicklung nicht entziehen. Wenn große Unternehmen KI einsetzen und dadurch schneller, billiger oder serviceorientierter werden, geraten auch kleinere Betriebe unter Zugzwang. Die entscheidende Frage lautet daher nicht, ob KMU KI nutzen sollen. Die Frage lautet, wie sie KI nutzen, ohne ihre eigentliche Stärke zu verlieren: Nähe zum Kunden, Flexibilität, Erfahrung, Qualität und persönliche Verantwortung.

Weder automatischer Wohlstand noch soziales Desaster

Damit wird sichtbar, warum die Antworten so unterschiedlich ausfallen. Technologen sehen Effizienz. Ökonomen sehen Produktivität und Verteilung. Gewerkschaften sehen Machtfragen. Unternehmen sehen Kosten und Wettbewerb. Politik sieht Beschäftigung, Steuern und soziale Stabilität. Alle haben teilweise recht. Gerade deshalb braucht die KI-Debatte mehr als Euphorie oder Angst. Sie braucht ein realistisches Verständnis dafür, dass künstliche Intelligenz weder automatisch Wohlstand schafft noch zwangsläufig ins soziale Desaster führt. Entscheidend ist, wie sie eingeführt, reguliert und verteilt wird.