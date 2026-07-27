Warum moderne Zutrittskontrollsysteme für KMU mehr als nur Sicherheit bieten

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Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) können Diebstahl, Vandalismus oder auch Schäden durch Unfälle echte wirtschaftliche Bedrohungen darstellen. Einen Ausfall der Produktionsmaschinen können sie sich schlicht nicht erlauben. Möchte ein Unternehmen wachsen, sind effektive Sicherheitskonzepte unerlässlich. Innerhalb der Sicherheitskonzepte in KMU nehmen moderne Zutrittskontrollsysteme heutzutage eine Schlüsselrolle ein. Sie bringen auch über die reine Sicherheit selbst verschiedene Vorteile.

Effizienz im Arbeitsalltag

Effiziente Arbeitsabläufe sind das A und O für Unternehmen, die wachsen möchten. Nur, wenn alles reibungslos läuft, können Ziele und Wachstumsmeilensteine erreicht werden. Bei der reibungslosen Fortbewegung innerhalb der Unternehmensräume spielen Zutrittskontrollsysteme eine große Rolle. Ein Zutrittskontrollsystem ist eine automatische Lösung, mit der verschlossene Türen für befugte Mitarbeiter geöffnet werden können.

Gerade in kleinen und mittleren Unternehmen kommt es häufig vor, dass einige Mitarbeiter den ganzen Arbeitstag auf den Beinen sind und zwischen verschiedenen Räumlichkeiten und Unternehmensbereichen umherlaufen. Da wäre es höchst unpraktisch, für jede einzelne Tür einen physischen Schlüssel bei sich zu haben. Solche Schlüsselbunde wiegen nicht nur schwer und sind unhandlich, sondern es besteht auch die Gefahr des Verlusts oder Diebstahls, wodurch plötzlich Unbefugte jederzeit Zutritt erhalten könnten.

Moderne Zutrittskontrollsysteme können ohne zusätzliches Equipment wie Schlüssel oder Schlüsselkarten entsperrt werden. Verbreitete Kontrollen laufen über automatische Gesichtserkennung oder Fingerabdruckscanner. Diese Möglichkeiten bieten den Mitarbeitern den Vorteil, dass diese jederzeit jede für sie relevante Tür öffnen können. Die Verifizierung der Befugnis geht innerhalb von Sekunden vonstatten, da alle betroffenen Mitarbeiter im System hinterlegt werden können.

Vorteile für das Management

Für die Managementebene von kleinen und mittleren Unternehmen sind moderne Zutrittskontrollen ein Segen. Die Systeme führen eine Art digitales Logbuch, mit dem im Nachhinein nachvollzogen werden kann, wer sich zu welchem Zeitpunkt in einem Bereich oder Raum befand. Sollte es zu problematischen Zwischenfällen kommen, können so Verantwortlichkeiten aufgearbeitet werden.

Die Vorgänge können so im Nachhinein besser rekonstruiert werden und die Arbeit der Verwaltung wird drastisch vereinfacht und effizienter gemacht.

Es ist aber natürlich nicht einfach möglich, seine Mitarbeiter auf diese Art und Weise willkürlich zu überwachen. Der Umgang mit den Zutrittsdaten unterliegt strengen Datenschutzauflagen und es ist für die nötige Cybersicherheit zu sorgen. Die Anforderungen der DSGVO müssen erfüllt werden und zudem begleitet der Betriebsrat eines Unternehmens die Einführung und Ausgestaltung von Systemen, die zu solchen Protokollierungen in der Lage sind.

Einfache Steuerung

Die heutigen Zutrittskontrollen bieten in vielerlei Hinsicht Flexibilität. Zum einen für die Mitarbeiter, wie wir bereits gesehen haben. Aber auch für die Leitung des Unternehmens oder bestimmter Bereiche, und auch der Personalabteilung.

Zentrale Steuerung

Die Berechtigungen der Zugänge in bestimmte Räume lassen sich in Echtzeit und aus der Ferne festlegen. Gerade bei flexiblen Arbeitsmodellen kann Mitarbeitern so zeitweise Zugang zu für sie relevanten Bereichen ermöglicht werden.

Integration in andere Systeme

Die heutigen Zutrittskontrollsysteme lassen sich nahtlos mit anderen Systemen koppeln. Ein gängiges Beispiel ist die direkte Verbindung mit Zeiterfassungssystemen. Damit reicht der Zutritt in den Arbeitsbereich, um seine Arbeitszeiterfassung zu beginnen, ganz ohne eine separate Chipkarte mitführen zu müssen.

Temporäre Gastzugänge

Es gibt Szenarien, in denen Menschen für einen gewissen Zeitraum Zugang zu Bereichen erhalten müssen, aber nicht dauerhaft. Das könnte beispielsweise bei Reinigungskräften der Fall sein. Oder ganz klassisch bei Besuchern. Diese Personengruppen können als Gäste in das System eingepflegt werden und erhalten dann nur für den vorgegebenen Zeitraum Zutritt.

Fazit

Moderne Zutrittskontrollsysteme bieten weit mehr als reinen Schutz vor Schäden oder Ausfällen. Sie sind ein zentraler Baustein für reibungslose Arbeitsabläufe im Betrieb. Indem sie unhandliche Schlüsselbünde überflüssig machen und den Zutritt per Knopfdruck, Gesichts- oder Fingerabdruckerkennung ermöglichen, sparen sie Ihren Mitarbeitenden täglich wertvolle Zeit. Gleichzeitig profitiert das Management von voller Transparenz durch digitale Logbücher. Eine lohnende Investition in die Sicherheit und administrative Effizienz wachsender Unternehmen. Gerade, da es für die Digitalisierung für KMU häufig finanzielle Förderungen gibt.