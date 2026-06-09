Juni 9, 2026
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Die Digitale Besatzungszone: Wie Tech-Monopole unsere Demokratie gefährden

Thomas Nasswetter Posted On 9. Juni 2026
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Die digitalen Monopole: Wie 12 Konzerne das Internet kontrollieren

99,9 Prozent aller Websites erhalten keinen Traffic. Dieses erschreckende Ergebnis aus Martin Andrees Forschung zeigt, wie tief die Monopolisierung des Internets bereits fortgeschritten ist. Die vermeintliche digitale Vielfalt ist eine Illusion, eine gefährliche Illusion, die uns blind macht für die wahren Machtverhältnisse.

Medienwissenschaftler Martin Andree diskutiert gemeinsam mit Peter Rosenkranz, Thomas Nasswetter und Willi Steindl, wie zum Beispiel Amazon systematisch Herstellerdaten sammelt und dann erfolgreiche Produkte durch über 140 Eigenmarken kopiert. 30% aller Hersteller verdienen auf Amazon kein Geld mehr! Oder: In Europa fließen 86 Prozent aller digitalen Werbebudgets zu großen Konzernen. Wie lange können wir uns noch leisten, das als Normalzustand zu akzeptieren?Bereits Ende der 2000er Jahre begann Andree zehnjährige Forschungsreise, die 2020 im „Atlas der digitalen Welt“ mündete. Wer bestimmt, welche Informationen sichtbar werden? Nicht wir Nutzer, sondern ein Dutzend Plattformen wie Google, Meta und YouTube. Abhängig oder nicht, Unternehmen haben kaum eine Wahl mehr.

Martin Andree zeigt in diesem Gespräch auch Wege, wie wir aus diese Monopolen ausbrechen könnten.

Zur Person:
Martin Andree ist Medienwissenschaftler, Autor und einer der profiliertesten Experten für die Macht der Digitalkonzerne und die Auswirkungen von Big Tech auf Demokratie und Öffentlichkeit.Als Professor an der Universität zu Köln forscht er seit über 15 Jahren zu digitalen Plattformen, Algorithmen und Medienmacht – und sorgt mit Büchern wie Big Tech muss weg und Krieg der Medien international für Aufmerksamkeit.

Wir freuen uns wie immer über eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Anregungen und Fragen bitte an: contact@uncripted.com

UNCRIPTED Hosts:
Moderation und Produktion:

Hinweis: Titelbild unter Mithilfe von KI gestaltet

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Podcast: „Im Optimalfall sprechen wir von zehn Touchpoints“

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50 Folgen Marketing-Expertise: Ein persönlicher Blick hinter die Kulissen

 

 




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