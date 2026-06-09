Die Digitale Besatzungszone: Wie Tech-Monopole unsere Demokratie gefährden
Die digitalen Monopole: Wie 12 Konzerne das Internet kontrollieren
Medienwissenschaftler Martin Andree diskutiert gemeinsam mit Peter Rosenkranz, Thomas Nasswetter und Willi Steindl, wie zum Beispiel Amazon systematisch Herstellerdaten sammelt und dann erfolgreiche Produkte durch über 140 Eigenmarken kopiert. 30% aller Hersteller verdienen auf Amazon kein Geld mehr! Oder: In Europa fließen 86 Prozent aller digitalen Werbebudgets zu großen Konzernen. Wie lange können wir uns noch leisten, das als Normalzustand zu akzeptieren?Bereits Ende der 2000er Jahre begann Andree zehnjährige Forschungsreise, die 2020 im „Atlas der digitalen Welt“ mündete. Wer bestimmt, welche Informationen sichtbar werden? Nicht wir Nutzer, sondern ein Dutzend Plattformen wie Google, Meta und YouTube. Abhängig oder nicht, Unternehmen haben kaum eine Wahl mehr.
Martin Andree zeigt in diesem Gespräch auch Wege, wie wir aus diese Monopolen ausbrechen könnten.
Martin Andree ist Medienwissenschaftler, Autor und einer der profiliertesten Experten für die Macht der Digitalkonzerne und die Auswirkungen von Big Tech auf Demokratie und Öffentlichkeit.Als Professor an der Universität zu Köln forscht er seit über 15 Jahren zu digitalen Plattformen, Algorithmen und Medienmacht – und sorgt mit Büchern wie Big Tech muss weg und Krieg der Medien international für Aufmerksamkeit.
Wir freuen uns wie immer über eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Anregungen und Fragen bitte an: contact@uncripted.com
- Peter Rosenkranz: CEO & Founder von media4more
- Willy Steindl: CEO & Founder von re.think Consulting
- Thomas Nasswetter von planet-podcast.com
Hinweis: Titelbild unter Mithilfe von KI gestaltet
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