Hitze wird zum Standortfaktor: Warum hohe Temperaturen der Wirtschaft schaden

Hitze galt lange als Wetterphänomen. Als etwas, das unangenehm ist, aber vorübergeht. Ein paar heiße Tage, ein paar volle Freibäder, ein paar Ventilatoren mehr in den Büros. Doch diese Sichtweise greift zu kurz. Hohe Temperaturen sind längst nicht mehr nur ein Gesundheitsproblem. Sie werden zu einem wirtschaftlichen Faktor. Hitze senkt die Produktivität, belastet Infrastruktur, erhöht Gesundheitsrisiken, verteuert Versicherungen und trifft bestimmte Branchen besonders hart.

Die Frage lautet daher nicht mehr, ob Hitze der Wirtschaft schadet. Die Frage lautet, wie stark, wo zuerst und wer die Kosten trägt.

Wenn Arbeit langsamer wird

Besonders deutlich zeigt sich der wirtschaftliche Schaden dort, wo körperlich gearbeitet wird: am Bau, in der Landwirtschaft, in der Logistik, in der Reinigung, in der Industrie oder in der Pflege. Wer bei großer Hitze schwere Arbeit verrichtet, arbeitet langsamer, braucht mehr Pausen und ist stärker gefährdet, gesundheitliche Probleme zu bekommen. Das ist keine gefühlte Wahrheit, sondern inzwischen gut belegt.

Die Internationale Arbeitsorganisation ILO rechnet damit, dass bis 2030 weltweit 2,2 Prozent der gesamten Arbeitsstunden durch Hitzestress verloren gehen könnten. Das entspräche einem Produktivitätsverlust von rund 80 Millionen Vollzeitjobs. Die wirtschaftlichen Verluste werden auf etwa 2.400 Milliarden US-Dollar geschätzt. Besonders betroffen sind Länder mit hohen Temperaturen und einem großen Anteil körperlicher Arbeit, etwa in Süd- und Südostasien, Afrika oder Teilen Lateinamerikas.

Damit wird Hitze auch zu einer Frage globaler Ungleichheit. Wohlhabendere Länder können Arbeitsplätze besser klimatisieren, Arbeitszeiten verlagern oder technische Lösungen einsetzen. Ärmeren Ländern fehlen diese Möglichkeiten oft. Gleichzeitig sind dort mehr Menschen in Landwirtschaft, Bauwirtschaft oder informellen Arbeitsverhältnissen tätig. Hitze trifft also häufig jene Volkswirtschaften besonders hart, die ohnehin weniger Spielraum für Anpassung haben.

Europa: Der Süden leidet stärker

Auch innerhalb Europas zeigt sich ein klares Gefälle. Nordeuropa ist von wirtschaftlichen Produktivitätsverlusten durch Hitze deutlich weniger betroffen als Süd- und Südosteuropa. Die Europäische Kommission beziehungsweise ihr Joint Research Centre geht davon aus, dass Hitzestress in Europa zunehmend zu messbaren Produktivitätsverlusten führen wird. Bis zur Mitte des Jahrhunderts könnten 22 europäische Regionen jährliche Produktivitätsverluste von mehr als einem Prozent erleiden, bis zu den 2080er-Jahren bereits 107 Regionen. Besonders betroffen sind Regionen in Süd- und Südosteuropa.

Das bedeutet: Hitze verändert auch die wirtschaftliche Landkarte Europas. Länder wie Spanien, Italien, Griechenland oder Teile Südfrankreichs stehen vor anderen Herausforderungen als Skandinavien, Irland oder die baltischen Staaten. Die Folgen reichen von geringerer Arbeitsleistung über höhere Kühlkosten bis zu sinkender Attraktivität bestimmter Regionen für Tourismus, Landwirtschaft oder Industrieansiedlungen.

Österreich ist mitten drinnen

Für Österreich liegt die Wahrheit dazwischen. Österreich ist kein mediterranes Land, aber auch längst kein kühler Standort mehr. Besonders Städte, Baustellen, schlecht isolierte Betriebsgebäude, Produktionshallen, Pflegeeinrichtungen und Schulen geraten bei längeren Hitzeperioden unter Druck. Gesundheit Österreich berichtete für 2024 von rund 12,8 Millionen potenziell verlorenen Arbeitsstunden durch Hitze in Österreich, etwa die Hälfte davon im Bauwesen. Das zeigt, dass Hitze auch hierzulande ein konkretes betriebliches Thema ist.

Auch der Ausblick, gerade für Wien, ist düster. Aus 45 Tropentagen im Jahre 2024 könnten es im Worst-Case Szenario bis 100 am Ende des Jahrhundert werden.

Schäden entstehen nicht nur am Arbeitsplatz

Wer bei Hitze nur an schwitzende Beschäftigte denkt, unterschätzt das Problem. Hohe Temperaturen wirken auf viele wirtschaftliche Bereiche gleichzeitig. Straßen, Schienen und Stromnetze werden stärker belastet. Klimaanlagen erhöhen den Energieverbrauch. Kühlketten werden anfälliger. Landwirtschaftliche Erträge leiden unter Trockenheit. Innenstädte verlieren an Aufenthaltsqualität. In der Gastronomie können Gastgärten profitieren, gleichzeitig leiden Küche, Personal und Lieferketten.

Die Europäische Umweltagentur beziffert die wirtschaftlichen Verluste durch Wetter- und Klimaextreme in der EU für den Zeitraum 1980 bis 2024 auf rund 822 Milliarden Euro. Ein erheblicher Teil dieser Schäden hängt mit klimatischen Extremereignissen zusammen, zu denen auch Hitzewellen zählen. Auffällig ist zudem, dass ein großer Teil der Schäden nicht versichert ist. Damit landen viele Kosten letztlich bei Unternehmen, Haushalten oder der öffentlichen Hand.

Für Betriebe bedeutet das: Hitze ist kein abstraktes Klimarisiko, sondern ein Managementthema. Es geht um Arbeitszeitmodelle, Pausenregelungen, Beschattung, Gebäudesanierung, Lüftung, Kühlung, Trinkwasserversorgung, Einsatzplanung und Arbeitsschutz. Gerade kleine und mittlere Unternehmen können sich längere Ausfälle oder Produktivitätsverluste oft schwerer leisten als große Konzerne.

Kurzfristig verkraftbar, langfristig teuer

Natürlich legt ein heißer Tag nicht automatisch eine Volkswirtschaft lahm. Manche Arbeiten werden verschoben, manche Verluste später aufgeholt. Auch deshalb warnen seriöse Ökonomen vor allzu einfachen Katastrophenrechnungen. Ein einzelner Hitzetag ist selten das Problem. Kritisch wird es, wenn Hitzeperioden häufiger, länger und intensiver werden.

Dann entsteht ein kumulativer Effekt. Beschäftigte erholen sich schlechter, Krankenstände nehmen zu, Maschinen und Infrastruktur werden stärker beansprucht, Investitionen in Kühlung und Anpassung werden notwendig. Was früher als Ausnahme galt, wird Teil der normalen Kostenstruktur. Genau an diesem Punkt wird Hitze zum Standortfaktor.

Die aktuelle Debatte in Europa zeigt, dass Unternehmen und Politik darauf noch nicht ausreichend vorbereitet sind. In mehreren Ländern wird über strengere Arbeitsschutzregeln, Maximaltemperaturen, angepasste Arbeitszeiten und bessere Hitzeschutzpläne diskutiert. Gleichzeitig zeigt sich: Wer im klimatisierten Büro sitzt, erlebt Hitze anders als jemand, der auf einem Gerüst, in einer Küche, in einer Pflegeeinrichtung oder in einer Lagerhalle arbeitet.

Was Unternehmen jetzt daraus lernen sollten

Für Unternehmen liegt die wichtigste Erkenntnis darin, Hitze nicht mehr als Sommerstörung zu behandeln. Sie gehört in die Risikoplanung. Welche Tätigkeiten sind besonders betroffen? Welche Räume überhitzen? Welche Beschäftigten sind gefährdet? Welche Arbeiten könnten früher am Tag stattfinden? Wo braucht es technische Investitionen, wo reichen organisatorische Anpassungen?

Das gilt nicht nur für große Industriebetriebe. Auch kleinere Unternehmen müssen sich fragen, wie sie bei 35 Grad leistungsfähig bleiben, ohne ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gefährden. Hitze ist damit auch eine Führungsfrage. Wer rechtzeitig plant, schützt nicht nur die Gesundheit, sondern auch Produktivität, Qualität und Verlässlichkeit gegenüber Kunden.

Der wirtschaftliche Schaden durch Hitze ist also gut belegt. Er fällt nicht überall gleich aus, aber er ist real. Global trifft er vor allem heiße, arbeitsintensive und ärmere Regionen. In Europa verläuft die Belastung deutlich von Nord nach Süd. Und in Österreich wird Hitze zunehmend zu einem Thema für Bauwirtschaft, Landwirtschaft, Städte, Tourismus, Pflege, Logistik und alle Betriebe mit schlecht gekühlten Arbeitsplätzen.

Der Sommer ist damit nicht mehr nur eine Jahreszeit. Er wird zur betriebswirtschaftlichen Prüfung.