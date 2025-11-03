„Mit einem Profisportler am Platz zu sein ist wie drei Bier trinken!“

Zu Gast im UNCRIPTED Studio ist Kristof Ehringer, Gründer und CEO Ehringer Management

Vom Investmentbanker zum Sportmanager: Ein mutiger Karrierewechsel mit Purpose

Christoph Ehringer wagte den Sprung vom klassischen Finanzsektor in die Sportwelt und gründete seine eigene Sportmanagement-Agentur. Nach seiner Zeit als Investmentbanker in Oxford, London und Wien entschied er sich für einen völlig neuen Weg – inspiriert durch seinen besten Freund Lukas Miedler, Österreichs Nummer 1 im Tennis-Doppel.

Die Vision: Mehr als nur Reichweite

Ehringer erkannte eine Marktlücke zwischen kleinen und mittleren Unternehmen und aufstrebenden Sportlern. Seine innovative Herangehensweise zeigt beeindruckende Ergebnisse: In nur drei Monaten vervierfachte er Miedlers Sponsoring, während dieser gleichzeitig von Rang 50 auf 24 der Weltrangliste aufstieg.

Der personalisierte Ansatz

Statt auf Masse zu setzen, entwickelt Ehringer individuelle Vermarktungsstrategien basierend auf den Persönlichkeiten seiner Athleten. Er schafft echte Partnerschaften zwischen Sportlern und Unternehmen, die über reine Werbung hinausgehen und emotionale Verbindungen schaffen.

Zur Personen:

Kristof Ehringer ist Gründer einer Sportmanagement-Agentur mit Fokus auf Tennis. Zuvor war er mehrere Jahre im Investment Banking und in der Strategieberatung tätig, wo er sich auf den Handels- und Konsumgütersektor spezialisierte und zuletzt als Projektleiter arbeitete. Er absolvierte 2020 den MSc in Financial Economics an der University of Oxford.

