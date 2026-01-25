KI als „Jobkiller“ wirkt negative auf Vertrauen in Demokratie

Wenn Menschen Künstliche Intelligenz als Ersatz für menschliche Arbeit sehen, sinkt das Vertrauen in die Demokratie und die politische Beteiligung

Künstliche Intelligenz verändert die Wirtschaft und Arbeitswelt rasant. Eine neue Studie zeigt, dass die Mehrheit der Menschen glaubt, Künstliche Intelligenz verdränge mehr menschliche Arbeit, als dass sie neue Möglichkeiten schafft. Wissenschafter der Universität Wien und der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München konnten dabei einen kausalen Zusammenhangen nachweisen: Je stärker diese Wahrnehmung ist, desto unzufriedener sind Menschen mit der Demokratie – und desto weniger beteiligen sie sich an politischen Debatten über technologische Zukunftsfragen. Diese Effekte treten auf, obwohl Künstliche Intelligenz bislang nur begrenzte Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hat. Die Studie wurde aktuell in der renommierten Fachzeitschrift PNAS veröffentlicht.

Zusammenfassung:

Eine Analyse von Umfragedaten aus 38 europäischen Ländern mit über 37.000 Befragten zeigt: In den meisten Ländern überwiegt die Einschätzung, dass Künstliche Intelligenz mehr Arbeitsplätze vernichtet als schafft.

In der aktuellen Studie zeigt das Team aus München und Wien, Menschen, die Künstliche Intelligenz als arbeitsplatzvernichtend einschätzen, sind signifikant unzufriedener mit dem Funktionieren der Demokratie und engagieren sich politisch weniger.

Mit Experimenten in den USA und in Großbritannien konnten die Autoren zeigen, dass dieser Zusammenhang kausal ist: Personen, die Künstliche Intelligenz als arbeitsplatzersetzend beschrieben bekamen, äußerten deutlich weniger Vertrauen in demokratische Institutionen.

Die Studie macht deutlich, dass die gesellschaftlichen Folgen Künstlicher Intelligenz nicht erst dann beginnen, wenn Arbeitsplätze tatsächlich verschwinden. Bereits Erwartungen und Befürchtungen können politische Einstellungen verändern.

Die Autoren appellieren, dass diese Auswirkungen veränderbar sind: Gezielte Kommunikation darüber, dass die Zukunft im Kontext von KI nicht festgeschrieben ist, kann dem Vertrauensverlust entgegenwirken.

Wie nimmt die Bevölkerung Künstliche Intelligenz wahr?

Die Wirtschaftswissenschafter analysierten zunächst Umfragedaten aus 38 europäischen Ländern mit über 37.000 Befragten. Das Ergebnis ist eindeutig: In den meisten Ländern überwiegt die Einschätzung, dass Künstliche Intelligenz mehr Arbeitsplätze vernichtet als schafft. Studienautor Armin Granulo von der LMU Munich School of Management erklärt: „Die tatsächlichen Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf den Arbeitsmarkt sind derzeit noch begrenzt. Unabhängig davon nehmen viele Menschen Künstliche Intelligenz jedoch primär als Ersatz für menschliche Arbeit wahr. Diese Wahrnehmung ist erstaunlich stabil und in wirtschaftlich entwickelten Ländern besonders verbreitet.“

Was bedeutet das für die Demokratie?

In der aktuellen Studie zeigt das Team aus München und Wien, dass diese wahrgenommene Verdrängung politisch nicht folgenlos bleibt. Menschen, die Künstliche Intelligenz als arbeitsplatzvernichtend einschätzen, sind signifikant unzufriedener mit dem Funktionieren der Demokratie. Zudem engagieren sie sich weniger politisch – etwa bei Diskussionen, Bürgerbeteiligung oder der Mitgestaltung von Technologiepolitik. „Wenn Menschen das Gefühl haben, von Künstlicher Intelligenz verdrängt zu werden, äußern sie Zweifel am politischen System – diese Leute sind weniger zufrieden mit Demokratie und ihren Institutionen“, fasst Studienautor Christoph Fuchs von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Wien zusammen.

Kausaler Zusammenhang: Experimente in Großbritannien und den USA

Um zu prüfen, ob diese Zusammenhänge tatsächlich kausal sind, führten die Autoren zwei repräsentative Experimente in Großbritannien und den USA durch. Dabei wurden Teilnehmende gezielt mit unterschiedlichen Zukunftsbildern von Künstlicher Intelligenz konfrontiert: einerseits als arbeitsplatzersetzend, andererseits als arbeitsplatzfördernd. Das Ergebnis: Personen, die Künstliche Intelligenz als arbeitsplatzersetzend beschrieben bekamen, äußerten deutlich weniger Vertrauen in demokratische Institutionen und eine geringere Bereitschaft, sich politisch mit Künstlicher Intelligenz zu befassen.

Warum das wichtig ist

Die Studie macht deutlich, dass die gesellschaftlichen Folgen Künstlicher Intelligenz nicht erst dann beginnen, wenn Arbeitsplätze tatsächlich verschwinden. Bereits Erwartungen und Befürchtungen können politische Einstellungen verändern. Studienautor Andreas Raff von der Universität Wien fasst dies so zusammen: „Schon die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft über Künstliche Intelligenz sprechen, kann demokratische Einstellungen beeinflussen. Wenn sich öffentliche Debatten stark auf Arbeitsplatzverluste konzentrieren, kann das unbeabsichtigte Nebenwirkungen für die Demokratie haben.“ Christoph Fuchs ergänzt: „Unsere Ergebnisse sind ein Warnsignal in einer Zeit, in der die demokratische Legitimität in vielen etablierten Demokratien abnimmt und in der demokratischer Einfluss auf die Entwicklung Künstlicher Intelligenz von zentraler Bedeutung ist.“

Gezielte Kommunikation kann Vertrauensverlust entgegenwirken

Die Studie konzentriert sich auf die politischen Folgen dieser Wahrnehmungen, nicht jedoch die genauen psychologischen Mechanismen dahinter. Dazu erklärt Andreas Raff: „Künstliche Intelligenz ist eine sogenannte General Purpose Technology, die unser wirtschaftliches und soziales System grundlegend beeinflussen wird. Wenn Menschen diese Technologie als Verdrängung menschlicher Arbeit wahrnehmen, kann das Zweifel am Funktionieren des politischen Systems insgesamt auslösen. Hier ist weitere Forschung nötig.“ Die Autoren betonen zugleich, dass die Ergebnisse auch Chancen aufzeigen. Armin Granulo erklärt: „Unsere experimentellen Befunde zeigen, dass die öffentliche Wahrnehmung der Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf die Arbeitswelt veränderbar ist – etwa durch gezielte Kommunikation darüber, dass ihre Zukunft nicht festgeschrieben ist, sondern durch demokratische Entscheidungen mitgestaltet werden kann.“ Die Ergebnisse liefern wichtige Hinweise für Politik, Medien und Gesellschaft: „Wer die demokratische Beteiligung an der Gestaltung von Künstlicher Intelligenz stärken will, sollte die Wahrnehmung ihrer wirtschaftlichen Folgen ernst nehmen – und aktiv mitgestalten“, so das Fazit der Autoren.

Mehr zum Thema Demokratie:

Gemeinsam mit dem neuen Forschungsverbund Demokratie und Menschenrechte an der Universität Wien widmet sich die Semesterfrage der Universität Wien im Sommersemester 2026 der Frage, was Demokratie und Menschenrechte uns versprechen und warum wir sie brauchen. Auf dem Programm stehen wie immer viele spannende Beiträge und Aktivitäten aus verschiedenen fachlichen Perspektiven und der Austausch mit der interessierten Öffentlichkeit. Beiträge zur Semesterfrage rund um Demokratie gibt es ab März 2026 im Wissenschaftsmagazin Rudolphina.

Quelle: Pressemeldung der Universität Wien