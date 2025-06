Podcast: Preformance Analysen sind manchmal schwer nachzuvollziehen

Zu Gast im UNCRIPTED Studio ist Rut Morawetz, Präsidentin des IAB Austria

In dieser Episode von UNCRIPTED teilt Rut Morawetz, Präsidentin des IAB Austria, ihre tiefen und spannenden Einblicke in die Transformation der Online-Werbebranche. Sie steht für eine Sicht eines vielschichtigen Verbands, der offiziell als Digitalwirtschaft wahrgenommen werden will.