Podcast: Authentizität – Die letzte harte Währung!

„Die Kunst ist nicht, dass du dir vier Hauben erkochst, die Kunst ist, dass du dir vier Hauben erkochst und wenn du dich umdrehst, sind die Leute, die du liebst, noch da.“ Dieses Zitat eines Freundes von Marcus Josef Weiss zeigt warum es in dieser Episode von UNCRIPTED – ums Eingemachte. Martin Benkovics, einem Mann des Business, und Marcus Josef Weiss, einem Mann der Welt des Schauspiels, haben ihre beide Welten in Act2Biz miteinander verknüpft.

Diesmal haben wir nicht nur sehr viel gelacht, sondern schnell wurde klar, das Selbstmarketing keine Frage des „Schauspielerns“ ist, sondern ziemlich vieles tangiert, dem man so im (alltäglichen) Leben begegnet. Selbst gesellschaftskritische Töne finden in dieser Episode Platz und das ganz von selbst.

Wer also plant, in welcher From auch immer, Influenzier, Keynote Speaker, Seles-Genie oder einfach sicher auf den Bühnen diese zu werden, für den ist diese Folge eine MUSS!

Martin Benkovics

Martin Benkovics ist ein erfahrener Sales- und Marketing-Experte mit umfassender Berufserfahrung in den Bereichen Medien, Vertrieb und digitale Plattformen. Er war unter anderem als Leiter Digital Media Sales beim Falter tätig und hat mehrere erfolgreiche Unternehmen gegründet und verkauft, darunter platzpirsch.at und gusti.at. Sein Fokus liegt auf Kommunikation, Präsentation und Strategieentwicklung – eine perfekte Ergänzung für das Thema unseres heutigen Gesprächs.

Marcus Josef Weiss

Marcus Josef Weiss ist Regisseur, Autor und Art-Based-Researcher mit einem beeindruckenden Portfolio in Theater, Film und innovativen Kunstprojekten. Seine Arbeiten wurden an renommierten Orten wie dem Volkstheater Wien, am Landestheater NÖ und auf internationalen Festivals gezeigt. Neben seiner künstlerischen Tätigkeit beschäftigt er sich mit immersiven Storytelling-Formaten und VR-Theater und ist gefragter Speaker zu Themen wie Theater, Technologie und Mixed Reality.

Gemeinsam sind sie teil von Act2Biz, das die Welten von Schauspiel und Business verbindet. Act2Biz bringt diese beiden Gruppen zusammen und bietet Trainings für Führungskräfte, Speaker und Präsentatoren, um ihre Bühnenpräsenz, Ausdruckskraft und Wirkung zu verbessern – mit Techniken direkt aus der Schauspielkunst.