„Die Magie des Radios entsteht zwischen den Songs“

„Was wir schon auch sehen und merken ist, eine wahnsinnige Überforderung der Menschen aus der Vielfalt heraus.“ Das sagt der UNCRIPTED Studiogast Joachim Feher. Joachim Fehr weiter: „Aber dort wo es bisher nicht stattgefunden hat, aus wirtschaftlichen Gründen, bin ich nun mit KI in der Lage etwas zu tun, das wesentlich mehr Radio-Feeling in eine Musikstrecke bringt.“ Ein weiterer Aspekt zur Tatsache, dass es soviel Radiosender in Österreich gibt wie nie zuvor.

Joachim Feher ist CEO von RMS, Radio Marketing Service Austria, dem größten Audiovermarkter Österreichs, der alle österreichischen Privatradios vereint und über 1.500 nationale und internationale Webstreams vermarktet.

Er ist seit mehr als 25 Jahren in leitenden Positionen auf Vermarkter- und Agenturseite tätig und verantwortete unter anderem 17 Jahre MediaCom mit über 120 Kunden und Billings jenseits der 500 Millionen Euro Marke, die größte Mediaagentur Österreichs.

Er ist Vizepräsident des Austrian Chapter der IAA, der international Advertising Association und verantwortet den globalen Werbepreis für effektive Kommunikation – den Effie in Österreich.

