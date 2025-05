Podcast: KI sollte Chefsache sein!

Zu Gast im UNCRIPTED Studio ist Wolfgang Hemmerich, Geschäftsführer und Gründer von k25.

Über 1.000 Stunden KI-Training und die Entwicklung eines eigenen KI-Tools – das Team von K25 zeigt, wie man die digitale Transformation aktiv gestaltet. Wolfgang Hemmerich, Gründer von K25, gibt exklusive Einblicke in die praktische Integration von KI in den Agenturalltag.

Highlights:

Entwicklung einer preisgekrönten Lösung für den Österreichischen Werberat

Organisation einer internen KI-25 (Beta) für Kunden

Proaktiver Ansatz zur Wissensvermittlung und -erweiterung in der Agentur

Herausforderungen bei der Zertifizierung NIS-2 und als Agentur für Barrierefreiheit

Bedeutung der menschlichen Kreativität trotz KI-Unterstützung

Die Episode zeigt eindrucksvoll, wie eine moderne Agentur den Spagat zwischen technologischer Innovation und kreativer Exzellenz meistert. Besonders spannend: Die offene Diskussion über Ängste, Chancen und die Zukunft der Werbebranche im KI-Zeitalter.

Zur Person

Wolfgang Hemmerich, Geschäftsführer und Gründer von k25 – einer Agentur, die Digitalisierung nicht nur denkt, sondern macht.2023 hat k25 über 1.000 Trainingsstunden in den Bereich Künstliche Intelligenz gesteckt – mit dem Ziel: nicht nur KI verstehen, sondern anwenden. Und das Ergebnis: ein eigenes KI-Tool, das bereits Ende des Jahres online ging.2024 ging’s gleich weiter: Wolfgang und sein Team haben das Abstimmungstool des Österreichischen Werberats neu aufgesetzt – diesmal mit KI-Power.

Das Ergebnis? Schnellere Bearbeitung von Beschwerden – und ein internationaler Award: Bronze beim EASA Best Practice Award.Aktuell arbeitet Wolfgang an weiteren Themen,, wie aus der Episode ersichtlich wird.Wolfgang bringt also nicht nur Technikverständnis mit, sondern auch den Blick fürs große Ganze – und wie man mit digitalen Lösungen echten Impact schafft.

