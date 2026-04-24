Die Hetzendorfers – „Screen Time halbieren, Team Time verdoppeln“
Posted On 24. April 2026
Lukas und Katharina Hetzendorfer
Die Hetzendorfers – Workshops und Keynotes für Medienkompetenz und Performance-Mindset
Allerheiligenplatz 6/51
1200 Wien, Österreich
E-Mail: kontakt@diehetzendorfers.com
Internet: https://diehetzendorfers.com
Warum wurden Sie Unternehmer?
Weil uns das, was wir in unseren jeweiligen Hauptberufen täglich sehen, irgendwann nicht mehr losgelassen hat. Lukas arbeitet seit vielen Jahren im digitalen Plattform-Business (unter anderem bei Google in Dublin, Singapur und Miami), Kathi kommt aus dem Profi-Beachvolleyball und kennt die Welt hinter Instagram & Co. als langjährige Content Creatorin für Sponsoren von innen. Beide Perspektiven zusammen ergeben ein sehr klares Bild: Jugendliche und junge Erwachsene verbringen heute Stunden mit Systemen, die sie nicht wirklich verstehen — und gleichzeitig fehlt vielen das, was Kathi aus zwölf Jahren Leistungssport mitgebracht hat: Disziplin, Teamgeist, echter Körperkontakt mit der Welt. Wir wollten das nicht länger nur privat am Küchentisch diskutieren. Als "Die Hetzendorfers" bringen wir Insider-Wissen aus dem Silicon Valley und Spitzensport zusammen und tragen es direkt in Schulen und Unternehmen. Das Unternehmertum war der logische Schritt, damit dieses Format in der Form, wie wir es für richtig halten, tatsächlich in die Welt kommt.
Beschreiben Sie bitte das Geschäftsmodell Ihres Unternehmens
Wir bieten Workshops und Keynotes unter dem Motto "Vom Screen zum Team" — Screen Time halbieren, Team Time verdoppeln. Unser Kernformat ist ein Halbtages-Workshop in drei Teilen:
- Lukas erklärt, wie Algorithmen, Recommendation-Systeme und digitale Plattformen wirklich funktionieren — aus der Perspektive eines Ex-Googlers, der die Systeme von innen kennt.
- Kathi liefert den Reality-Check aus Profisport und Content-Creator-Alltag: Motivation, Disziplin, die "Influencer-Unmasked"-Perspektive. Stunden für ein einziges Foto, Vertragsdruck, die Lücke zwischen Sein und Schein.
- Im dritten Teil geht es in die Turnhalle — konkretes Team-Training, bei dem die Jugendlichen das Gesagte physisch erleben.
Zielgruppen sind Schulen der Sekundarstufe und Unternehmen (Teamentwicklung, Leadership, Gesundheit). Für Firmen adaptieren wir Inhalte in Richtung Produktivität, Fokus und Team-Performance — die Mechanik dahinter ist dieselbe.
Beschreiben Sie bitte die Eckdaten Ihres Unternehmens (Anzahl MitarbeiterInnen, Standorte, Jahresumsatz, Jahr der Unternehmensgründung, Rechtsform etc.)
- Team: 2 Gründer:innen, wir arbeiten bewusst als Duo
- Standort: Wien, aktiv in ganz Österreich
- Gründung: 2025, erster offizieller Pilot-Workshop Februar 2026 an der HAK Waidhofen/Thaya
- Jahresumsatz: dazu machen wir in diesem jungen Stadium keine öffentliche Angabe
Seit wann betreiben Sie dieses Geschäft?
Wir arbeiten seit 2025 am Konzept, unser erster offizieller Workshop lief am 27. Februar 2026 an der HAK Waidhofen/Thaya. Die Ergebnisse — 94 Prozent Weiterempfehlungsrate bei den Schüler:innen und 100 Prozent Nachfrage nach Folgeterminen beim Lehrpersonal — haben uns gezeigt, dass das Format funktioniert. Seither rollen wir es sukzessive in ganz Österreich aus.
Wer sind Ihre MitbewerberInnen? Was machen Sie anders als Ihre MitbewerberInnen?
Im Medienkompetenz-Bereich gibt es in Österreich gute Initiativen wie Saferinternet.at und engagierte Einzelreferent:innen. Wir unterscheiden uns von denen in drei Punkten:
- Insider statt Außensicht: Lukas hat bei Google gearbeitet und kennt die Plattformen aus dem Maschinenraum. Wir erklären nicht, was wir uns zusammengelesen haben, sondern was wir selbst gebaut und betrieben haben.
- Influencer-Unmasked aus erster Hand: Kathi war gleichzeitig Profi-Sportlerin und Content Creatorin für Sponsoren. Sie weiß, wie lange ein einziges "spontanes" Instagram-Foto wirklich dauert — und sie sagt das den Jugendlichen direkt.
- Kopf und Körper: Wir reden nicht nur, wir gehen in die Halle. Der physische Teil unseres Workshops ist kein Beiwerk, sondern der eigentliche Aha-Moment.
Und: Wir bashen eine Plattformen und predigen kein pauschales Handy-Verbot. Wir erklären die Systeme neutral und zeigen, wie man die Kontrolle zurückgewinnt.
Wie schätzen Sie allgemein die Lage Ihrer Branche ein?
Die Nachfrage explodiert gerade. Ab Schuljahr 2027/28 kommt in Österreich das Pflichtfach "Medien und Demokratie", das neue Mindestalter für bestimmte soziale Netzwerke wird diskutiert, Schulen und Eltern suchen händeringend nach seriösen Angeboten. Gleichzeitig ist der Markt unübersichtlich — viele reden mit, wenige haben echte Tiefe. Für uns als Quereinsteiger aus Tech und Spitzensport ist das eine gute Ausgangslage: Wir bringen Glaubwürdigkeit aus Bereichen mit, in denen wir jahrelang operativ gearbeitet haben.
Betreiben Sie noch andere Unternehmen?
Lukas ist hauptberuflich Head of Revenue Growth bei der Digitalagentur otago und Lektor an der FH St. Pölten. Kathi ist Financial Manager bei PBX in Klosterneuburg. "Die Hetzendorfers" laufen neben unseren jeweiligen Hauptjobs — das ist bewusst so aufgesetzt, weil wir das Format sauber wachsen lassen wollen.
Würden Sie (nochmals) gründen was würden Sie anders machen?
Ja, sofort. Was wir rückblickend anders gemacht hätten: früher loslegen. “Just do it”. Wir hatten das Konzept länger im Kopf, bevor wir es wirklich operativ umgesetzt haben. Die Rückmeldungen aus dem ersten Pilot haben uns bestätigt, dass man in diesem Feld durch Reden und Planen nichts lernt — man lernt es in der Klasse und in der Halle.
Welche Rollen spielen Nachhaltigkeit und erneuerbare Energie in ihrem Businessmodell?
Unser Businessmodell besteht im Kern aus zwei Menschen, die mit dem Zug zu Schulen fahren und dort reden. Der ökologische Fußabdruck ist entsprechend niedrig — wir reisen, wann immer möglich, öffentlich an. Nachhaltigkeit verstehen wir aber breiter: Auch mentale Gesundheit und Aufmerksamkeit sind Ressourcen, die derzeit massiv verbrannt werden. Unsere Arbeit zielt genau darauf ab, dass die nächste Generation mit diesen Ressourcen sorgsamer umgeht.
Welches Mobilitätskonzept haben Sie und Ihre MitarbeiterInnen?
Wir leben in Wien und sind für Workshops in ganz Österreich im Einsatz. Wann immer möglich reisen wir mit den ÖBB — das ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch die mit Abstand produktivste Reisezeit. In Wien selbst sind wir Öffi- und Fuß-Menschen. Nur wenn eine Verbindung es wirklich nicht hergibt (sehr frühe Startzeiten an abgelegenen Standorten), nutzen wir das Auto.
Gibt es noch etwas dass Sie über sich und Ihr Unternehmen berichten möchten?
Wir sind ein Paar, das gemeinsam arbeitet — das hat Vor- und Nachteile und wir bekommen das regelmäßig gespiegelt. Der Vorteil überwiegt für uns klar: Unsere beiden Hintergründe — digitale Plattformen und Spitzensport — greifen für das Workshop-Format perfekt ineinander, und weil wir uns privat jeden Tag sehen, können wir inhaltlich extrem schnell iterieren. Für 2026 haben wir außerdem ein klares persönliches Zeitfenster: Bis Ende September machen wir möglichst viele Präsenz-Termine, danach wird es eine Zeit lang remote — aus freudigem Anlass, wir erwarten im November unser erstes Kind.
Beschreiben Sie sich als Person bitte mit sieben Eigenschaftswörtern
Lukas: analytisch, direkt, neugierig, strukturiert, pragmatisch, dialogbereit, humorvoll
Kathi: diszipliniert, ehrgeizig, authentisch, empathisch, fokussiert, bodenständig, ausdauernd
Schreibe einen Kommentar