Tourismus wächst – erneut mehr Tourismusbetriebe und Betten

Die Hälfte des österreichweiten Bettenangebots entfällt auf Tirol und Salzburg

Im Tourismusjahr 2023/24 (November 2023 bis Oktober 2024) standen laut Statistik Austria für Gäste in Österreich 1,19 Mio. Betten in 71 887 Beherbergungsbetrieben (ohne Campingplätze) bereit. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Bettenanzahl damit um 1,7 %, die Zahl der Betriebe wuchs um 2,3 %. Die Hälfte des Bettenangebots (49,5 %) entfiel dabei auf die Bundesländer mit den meisten Nächtigungen, Tirol (355 720) und Salzburg (235 106).

Rekordwert beim Bettenangebot

„In Österreich wächst die Auswahl an Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen. Im abgelaufenen Tourismusjahr November 2023 bis Oktober 2024 ist die Zahl der Beherbergungsbetriebe im Vergleich zum vorherigen Tourismusjahr um 2,3 % auf 71 887 gestiegen, das Bettenangebot erreicht mit plus 1,7 % den Rekordwert von 1,19 Millionen. Zusätzlich wuchs die Zahl der Campingplätze auf einen Höchstwert von 729. Nachdem das Angebot bereits 2022/23 um 25 neue Campingmöglichkeiten gewachsen war, sind im abgelaufenen Tourismusjahr noch einmal 31 dazugekommen“, sagt Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Höchster Kapazitätszuwachs in Wien und im Burgenland

Die meisten Betriebe kamen 2023/24 im Burgenland hinzu (+6,6 %), die meisten Betten in Wien (+10,8 %). Abgesehen von Tirol (−0,1 % beim Bettenangebot) gab es in allen Bundesländern Zuwächse bei Betten und Betrieben. Insgesamt standen im abgelaufenen Tourismusjahr österreichweit 729 Campingplätze zur Verfügung, 31 mehr als 2022/23. Den größten Zuwachs gab es – wie auch im Jahr davor – in der Steiermark (+13 Campingplätze).

Drei Viertel aller Betten in gewerblichen Betrieben

Die im Tourismusjahr 2023/24 angebotenen Betten verteilten sich zu 75,3 % auf gewerbliche und zu 24,7 % auf private Betriebe. Der Anteil gewerblicher Betriebe ist jedoch mit 35,0 % wesentlich geringer als der der Privatunterkünfte (65,0 %). Bei den gewerblichen Betrieben legte vor allem die Zahl der gewerblichen Ferienwohnungen zu (+8,6 % auf 11 426 Betriebe).

Auslastung der Betriebe noch unter Vor-Pandemie-Niveau

Die durchschnittliche Bettenauslastung in der Wintersaison 2023/24 betrug 34,9 % und stieg damit um 0,2 Prozentpunkte im Vergleich zur Vorjahressaison. In der Sommersaison 2024 wurde ein Rückgang der Auslastung um 0,4 Prozentpunkte auf 35,2 % verzeichnet. Die Bettenauslastung der österreichischen Beherbergungsbetriebe blieb damit weiterhin unter dem Niveau des Tourismusjahres 2018/19, damals lag sie im Winter bei 37,7 % und im Sommer bei 36,5 %. Ein Vergleich der Saisonen zeigt, dass seit der COVID-Pandemie die Auslastung in den Sommermonaten höher liegt als in den Wintermonaten; zwischen 1999 und 2019 war die Auslastung im Winter höher als im Sommer.

