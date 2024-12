„Es ist extrem wichtig, dass man die Kunden an sich bindet und die Kundenzufriedenheit ständig steigert. … Wir haben letztes Jahr, darauf sind wir besonders stolz, unser eigenes Kundenbindungsprogramm entwickelt, bei dem wir dem Kunden etwas zurückgeben.“

Martina Maurer unser Gast in dieser UNCRIPTED Episode kommt aus dem Bereich Produktentwicklung und Produktmanagement. Martina Maurer ist Head of Payment Solutions and Cooperations bei der BAWAG und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Payment. Der Kunde steht in der sich derzeit rasant verändernden Brache natürlich im Zentrum der Überlegungen: „Es entwickelt sich derzeit sehr viel. Man kann sich in den Kunden hineinfühlen. Man kann dadurch sehr viel mitgestalten.“

Martina Maurer ist eine herausragende Expertin im Konsumentenbanking und bargeldlosen Zahlungsverkehr. Nach ihrem Studium der Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien mit Fokus auf Investmentbanking hat Martina Stationen in renommierten Unternehmen wie Accenture, PayLife und SIX Payment Services durchlaufen.

Seit 2018 ist sie Teil der BAWAG Group und hat sich als Führungskraft im Bereich Payment Solutions etabliert. Ihre Expertise reicht von Produktmanagement über Business Development bis hin zu strategischen Partnerschaften.