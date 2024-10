Podcast – Digital Retail Marketing: „Wir denken Offline immer mit!“

„Aber da kommt in meinen Augen das Bauchgefühl dazu, dass ich wissen muss: Ich war verfügbar, ich hab das hergezeigt, ich war präsent. Es wird dazu geführt haben, dass der eine oder andere Nutzer in den Markt geht, weil er das online recherchiert hat, aber vielleicht nicht drauf geklickt hat.“ Unser heutiger UNCRIPTED Gast Christoph Gabriel bekennt sich auch zur intuitiven Seite des digitalen Marketing, das abseits der gerne als Altar der Unternehmen vor sich hergetragenen KPIs sehr wohl existiert. Er sieht auch das Thema Branding als wichtige Aufgabe im (Online) Marketing Mix.

Christoph Gabriel ist ein erfahrener Digital Marketing Experte, der aktuell als Digital Marketing Lead bei MediaMarkt Österreich tätig ist. Mit über 14 Jahren Erfahrung in den Bereichen Performance-Marketing, Paid-Search-Strategie und Agenturmanagement verantwortet er die digitalen Marketingstrategien des Unternehmens.

Zuvor sammelte er umfassende Expertise in verschiedenen Positionen im digitalen Marketing und Brand Management, u.a. bei Performics und DER STANDARD. Seine Stärke liegt in der strategischen Kampagnenplanung und Budgetverwaltung, mit einem fundierten Hintergrund in E-Commerce und Markenführung.