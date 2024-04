Image Kampagne in der Rezession! „... auch Haltung zeigen“

© Bild: voestapline AG, UNCRIPTED – Der Marketing Podcast



„Der Prozess, bis wir dort hingekommen sind, wo die Kampagne heute ist, der hat sehr lange gedauert. Wir haben 18 Monate an dem Projekt insgesamt gearbeitet.“ Das sagt der heutige UNCRIPTED Gast Peter Felsbach von der voestalpine AG. „Da ist es absolut notwendig zu zeigen, was man als Konzern kann aber auch Haltung zu zeigen.“ Das ist ein kleiner Teil der Antwort nach dem „Warum gerade jetzt“ der Kampagne.

Peter Felsbach ist seit 2011 bei der voestalpine AG tätig, zunächst als Konzernsprecher und seit 2014 als Head of Group Communications, wo er mit seinem Team für die weltweite Konzernkommunikation verantwortlich ist.

Mit 20 Jahren Erfahrung in Unternehmens- und Finanzkommunikation sowie Unternehmensberatung leitete er zuvor die Corporate Communications in internationalen Unternehmen und beriet verschiedene Unternehmen, Institutionen und öffentliche Auftraggeber in ihren Kommunikationsaktivitäten.

Wir freuen uns wie immer über eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Anregungen und Fragen bitte an: contact@uncripted.com