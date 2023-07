Die Recruting Herausforderung: Employer Branding & HR

„Es war jetzt wirklich ein paar Jahre so, dass die Inboxen von HR-Leuten leer waren, dass sich niemand mehr beworben hat und damit ist dieses Thema Employer Branding riesengroß geworden.“ Das sagt der UNCRIPTED Podcast Gast Jens Gorke.

Jens Gorke ist Managing Partner & Chief Creative Officer bei MMCAGENTUR in Mödling. „People Over Pixel“ so laut der Claim des Unternehmens, die von einem drei Personen großen IT-Unternehmen auf heute eine 60 köpfige Full-Service Agentur gewachsen ist.