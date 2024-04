Niederösterreich ist das kaufkraftstärkste Bundesland

Mit einer durchschnittlichen Kaufkraft je Einwohner von 28.271 Euro nimmt Niederösterreich im Bundesländer-Vergleich die Spitzenposition ein. Wie das Marktforschungsinstitut RegioData Research in seiner jüngsten Studie über die Entwicklung des Wohlstandsniveaus in den österreichischen Regionen erhoben hat, lag 2023 die Kaufkraft in Niederösterreich um 1.196 Euro oder 4,4 Prozent über dem Bundesschnitt von 27.075 Euro.

NÖ vor S und V

Im Kaufkraft-Ranking der Bundesländer auf den Plätzen zwei und drei folgen Salzburg mit 28.196 Euro und Vorarlberg mit 27.758 Euro. Das Schlusslicht bildet Kärnten. Dort beträgt die durchschnittliche Kaufkraft je Einwohner lediglich 25.799 Euro.

Die durchschnittliche nominelle Kaufkraft umfasst alle Einkünfte aus unselbständiger Arbeit, selbstständiger Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung, etc. sowie aus den Transferzahlungen, wie Pensionen, Familienbeihilfen oder Arbeitslosengeld, abzüglich Steuern und Versicherungsabgaben.

Quelle: Niederösterreichischer Wirtschaftspressedienst