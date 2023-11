Digitale Kreation – Jenseits der KI

„Ich stelle lieber jemanden ein, der im Moment unglaublich viel Motivation hat und noch wenig Wissen, als jemanden der alles weiß, aber seine Motivation so dahinplätschert. Den nehme ich fix nicht.“

Das sagt Marcus Hantschel, Geschäftsführer der adbalancer Werbeagentur und unser Gast der 25. Episode von UNCRIPTED – dem Marketing Podcast.Marcus Hantschel beschäftigt sich seit 1997 mit Marketing, Werbung und Kommunikation sowohl im klassischen als auch im digitalen Bereich.Nach seiner Tätigkeit in diversen Agenturen als Marketingleiter und Etatdirektor baute er ab 2007 als Gesellschafter und in leitender Position eine österreichische Werbeagentur mit auf und gründete 2008 mit Partnern die adbalancer Werbeagentur GmbH.Spezialisiert auf Kreation, Umsetzung von Digital-Kampagnen entwickelte Marcus neben einer großen Hosting Cloud für Onlinewerbung eine eigene Software zur Verwaltung und Erstellung dynamischer Online-Banner.

Wir freuen uns über eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Anregungen und Fragen bitte an: contact@uncripted.com

Uncripted Hosts:

Peter Rosenkranz: CEO & Founder von media4more

Willy Steindl: CEO & Founder von re.think Consulting

Moderation und Produktion: