Podcast: Webanalyse ist nicht die Wahrheit oder doch?

Seit letzten Sommer ist GA4 am Start und ab spätestens 1 Juli 2023 liefern Universal Analytics Properties keine Daten mehr. Google führt die Änderung also recht rüde ein und begründet das damit, dass eine modernere, user-zentrierte Lösung größeren Nutzen aus den Daten zieht. Oder sind es nicht doch vielmehr die Datenschutzbedenken der Europäer die einen Tech-Riesen wie Google zum Handeln bringen?

Zeit, darüber zu reden was passiert ist, wo wir gerade stehen, wie es weiter geht in der 17. Ausgabe von Uncripted, dem Marketing Podacast.

Zu Gast im Studio ist Jan Königstätter, einer der zwei Gründer und Geschäftsführer der Otago Online Consulting, Lektor an der FH Wieselburg, an der HF Wien und am BFI Burgenland. Außerdem ist Jan Konigstätter zertifizierter Trainer an der Google Zukunftswerkstatt Österreich.

