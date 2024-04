Cookieless Future: „Creative ist das neue Trageting“

Zu Gast im UNCRIPTED Studio ist Iris Handelsberger, Director Media Consulting & Campaign Strategy von e-dialog

„Von Anfang an die Kreation mit ins Boot holen aber auch von Anfang die Personen mit ins Boot holen, die schließlich die Kampagne dann aufsetzen. … Wir bekommen allzu oft die Werbemittel schon fertig angeliefert und können dann nur mehr das umsetzen, was wir damit halt umsetzen können. Lieber von Anfang an alle Beteiligten an einen Tisch holen“.

Das ist eine der Empfehlungen, die unser UNCRIPTED Gast Iris Handelsberger für sie leibe Hörerinnen und Hörer parat hat.

Iris Handelsberger ist seit 2018 Teil der e-dialog GmbH und hat zuletzt als Head of Programmatic die 11-köpfige Programmatic Unit mit Fokus Consulting, Enterprise, Technologie Onboarding sowie Inhousing geleitet Seit Anfang 2024 ist sie als Director Media Consulting & Campaign Strategy für die holistische Betrachtung der 3 Kampagnen-Units Paid Social, Paid Search und Programmatic verantwortlich umd Kunden und Kanäle weiterzuentwickeln. Nebenbei ist Iris Lektorin an der Fachhochschule St. Pölten, wo sie auch ihr Studium abgeschlossen hat.

Wir freuen uns wie immer über eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Anregungen und Fragen bitte an: contact@uncripted.com

Uncripted Hosts:

Peter Rosenkranz: CEO & Founder von media4more

Willy Steindl: CEO & Founder von re.think Consulting

Moderation und Produktion: