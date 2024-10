Beton Dialog Marketing: „Klimadiskussion – Wir sind am Puls der Zeit“

„Was die B2B-Ansprache betrifft, da sind es mittlerweile auch die Social Media Kanäle. Und da hat sich in den letzten zwei bis drei Jahren LinkedIn als sehr gut bewiesen.“ Das sagt unser UNCRIPTED GAST Dr. Nehad Memic von Beton Dialog Österreich und Memic weiter: „Österreich ist, was die produzierte Tonne Zement betrifft bereits Weltmeister. Wir stoßen am wenigsten CO2 aus, wenn wir eine Tonne Zement produzieren.“

Dr. Nedad Memić (1977), geboren und aufgewachsen in Sarajevo, Bosnien-Herzegowina. In meiner Heimatstadt habe ich die ersten 25 Jahre meines Lebens verbracht, inklusive der schwierigen 1.425 Tage der Belagerung der Stadt im Bosnienkrieg. In Sarajevo habe ich unmittelbar nach der Beendigung der Belagerung und des Krieges Germanistik und Anglistik studiert und anschließend zwei Jahre lang als Universitätsassistent für deutsche Sprache gearbeitet. Der Wunsch, mich beruflich weiterzubilden, brachte mich nach Österreich. In meiner Dissertation setzte ich mich ausführlich mit dem deutschen Lehngut in der bosnischen Sprache auseinander. Daraus sind zahlreiche Arbeiten und ein Wörterbuch entstanden, zurzeit plane ich auch ein populärwissenschaftliches Buch zu diesem Thema.

Nach dem Abschluss des Doktoratsstudiums an der Universität Wien habe ich nach einer kurzen Zeit angefangen, in der österreichischen Medienbranche zu arbeiten. Medien und Kommunikation waren neben der Sprache immer mein zweites Steckenpferd. Dort habe ich dann einige Stationen durchlaufen: Ich habe im Bereich Corporate Publishing und Fachmagazine gearbeitet und war mehr als sechs Jahre lang Chefredakteur des größten zweisprachigen Magazins in Österreich KOSMO. Nach der journalistischen Karriere ging ich in Public Relations, war dort bei zwei Agenturen tätig, bevor ich die Position des Kommunikationsmanagers und Koordinators von Beton Dialog Österreich übernommen habe. In meiner jetzigen Position beschäftige ich mich mit der Kommunikationsarbeit für den Baustoff Beton und versuche, seinen Beitrag und seine Unverzichtbarkeit für das nachhaltige Bauen der Zukunft aufzuzeigen. Eine herausfordernde Aufgabe für eine Branche, die sich momentan in Transformation befindet.