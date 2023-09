Podcast Handel: Online | Offline – Wandel, Parallelität & Kombination

„Wir sind mit den Shops am guten Corona Niveau, wir konnten das gute Niveau fast halten.“

Das sagt unser Gast Ulrike Kittinger Geschäftsführerin PL Handelsgesellschaft (Libro und Pagro Diskont)

Die gebürtige Steirerin lebt jetzt in NÖ mit 2 Teenager Töchtern, 2 Katzen und Ihrem Mann.Seit Februar 2021 ist Ulrike Kittinger bei der MTH Retailgroup als Geschäftsführerin der PL Handelsgesellschaft (Libro und Pagro Diskont) für eCommerce, Marketing, CRM und Analytics tätig, davor u.a. als Geschäftsführerin und Co-Gründerin des JÖ Bonusclubs sowie BILLA – immer rund um das Thema Daten.Davor war sie 10 Jahre bei Raiffeisen Bausparkasse verantworlich, in unterschiedliche Tätigkeiten von der Werbeleitung bis hin zu Marktforschung und dem strategischem Marketing.U

lrike Kittinger ist ehrenamtlich im Vorstand des DMVÖ wo ihr unter anderem das Data Driven Marketing und die Förderung des Nachwuchses ein großes Anliegen ist. Last but not least ist sie noch Lektorin an der Werbeakademie.

