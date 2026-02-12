Marketing Club: Marken-Authentizität statt KI-Einheitsbrei“ als Auftakt

Mit dem Digital Marketing Experts TALK „Marken-Authentizität statt KI-Einheitsbrei: Warum europäische KI den Unterschied macht“ ist der Marketing Club Österreich gemeinsam mit Co-Host otago in das neue Digital Marketing Experts TALK-Jahr gestartet. Rund um die Frage, wie künstliche Intelligenz im Marketing sinnvoll eingesetzt werden kann, ohne Markenidentität zu verwässern, kamen knapp 110 Marketingverantwortliche zum fachlichen Austausch am 28. Jänner 2026 im Jaz in the city zusammen.

KI verstärkt, was da ist.

Im Mittelpunkt des Abends am stand die zunehmende Austauschbarkeit von KI-generiertem Content und die Herausforderung, Effizienzgewinne mit klarer Markenführung zu verbinden. Marken-Authentizität wurde dabei als entscheidender Vorsprung für 2026 herausgearbeitet. Denn wir befinden uns in einer Zeit, in der austauschbarer KI-Einheitsbrei digitale Kanäle flutet und Zielgruppen zunehmend abschalten. Anja und Julie Teßmann, Gründerinnen von SISTERHOOD, zeigten in ihrem Talk auf, warum echte Identität zum wertvollsten Gut für Marken wird und wie Marketingteams KI bewusst, strategisch und glaubwürdig einsetzen können. Anja Teßmann ist überzeugt: „KI verstärkt, was da ist. Wenn du keine Markenbotschaft oder Haltung hast, verstärkt sie genau das: generisches Mittelmaß.“

Kann KI Marken unterstützen?

Im Talk luden die KI-Sisters zu einem Realitätscheck ein, wie KI Marken tatsächlich unterstützen kann: Wie lässt sich KI nutzen, um markenkonformen Content zu skalieren, der die eigene DNA trägt und gleichzeitig kompromisslos DSGVO-konform bleibt? Diskutiert wurde unter anderem, was unter „AI Slop“ zu verstehen ist, wie sich KI so in Prozesse integrieren lässt, dass Content skalierbar bleibt, ohne an Profil zu verlieren, welche europäischen Alternativen zu US-Plattformen echte Qualität ermöglichen und wo Automatisierung endet und bewusste Markenführung beginnt. Der Fokus lag dabei klar auf Anwendbarkeit, Einordnung und strategischem Nutzen für den Marketingalltag.

Stephan Kreissler, MCÖ-Vorstandsmitglied und verantwortlich für die Digital Marketing Experts TALKS, gab einen Ausblick auf das Digital Marketing Experts TALK-Jahr 2026: „Heuer stehen wieder sieben Termine mit klaren digitalen Schwerpunktthemen an. Unser Anspruch ist es, aktuelle Entwicklungen nicht isoliert zu betrachten, sondern gemeinsam mit Fachexpert:innen aus dem Beirat einzuordnen und für die Praxis greif- und anwendbar zu machen.“

Der Abend bot neben fachlichem Input auch wieder ausreichend Raum für Diskussionen, Fragen und persönlichen Austausch – ganz im Sinne des MCÖ-Formats, das Wissenstransfer und Networking bewusst verbindet.

Die Speaker:innen des ersten Digital Marketing Experts TALKS im neuen Jahr freuen sich über einen gut besuchten Abend und das große Interesse am Thema.

Der Marketing Club Österreich ist seit knapp 70 Jahren die Expert:innen-Plattform der heimischen Marketing- und Kommunikationsbranche. Eine der wesentlichen Säulen des Clubs ist der Wissenstransfer in Kombination mit gewinnbringendem Networking. So werden den rund 1.300 Mitgliedern jährlich mehr als 40 Veranstaltungen zu marketingrelevanten Themen geboten – darunter Fachvorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen und zahlreiche Weiterbildungsangebote wie der bereits 2018 etablierte „Digital Marketing Booster“ oder das ESG- und Nachhaltigkeitsseminar „Certified Sustainability Experts-Program“ für Marketing- und Kommunikationsexpert:innen. Neben Fachwissen und Networking bietet der Club seinen Mitgliedern auch kostenlosen Rechtsservice, vergünstigte Konditionen für Branchenevents wie den Staatspreis Marketing und Green Marketing Award sowie einen Podcast mit spannenden Persönlichkeiten aus der Marketingszene. Weitere Informationen unter www.marketingclub.at.