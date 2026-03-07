Große Freude über die erfolgreiche Kooperation, v.l.n.r.: Melanie Pisek, Head of Marketing bei pixelart, Markus Schlögl, Head of Growth bei pixelart, Regina Loster, Geschäftsführerin des Marketing Club Österreich, und Andreas Ladich, Präsident des Marketing Club Österreich

Der Marketing Club Österreich startet äußerst erfolgreich in seine neue praxisorientierte Workshop-Reihe „AI LAB“. Ziel des Formats ist es, Marketer:innen dabei zu unterstützen, künstliche Intelligenz nicht nur theoretisch zu verstehen, sondern konkret und unmittelbar im Arbeitsalltag anzuwenden.



„Künstliche Intelligenz ist längst Teil des Marketingalltags. Doch wer heute wettbewerbsfähig bleiben will, muss KI nicht nur verstehen, sondern strategisch und praktisch einsetzen können“, sagt Regina Loster, Geschäftsführerin des Marketing Club Österreich. Genau hier setzt der Marketing Club mit seiner neuen Workshop-Reihe „AI LAB“ an.

KI zum Angreifen

Mit dem „AI LAB“ bietet der Marketing Club in Zusammenarbeit mit der Digitalagentur pixelart ein praxisorientiertes Format, das weit über reine Wissensvermittlung hinausgeht. Der Kooperationspartner pixelart bringt dabei seine Expertise in der Integration von künstlicher Intelligenz in digitale Systeme ein.

Die Workshop-Reihe richtet sich an Marketer:innen, die KI gezielt, effizient und kreativ einsetzen wollen. In kleinen Gruppen arbeiten die Teilnehmer:innen an realen Fragestellungen, testen praktische Tools, entwickeln Prompts, optimieren Workflows und teilen Best Practices. Jeder AI LAB Workshop ist darauf ausgelegt, konkrete Lösungsansätze zu liefern, die direkt im beruflichen Alltag angewendet werden können.

Neue Spielregeln für die digitale Sichtbarkeit der Zukunft

Der Auftakt-Workshop am 26. Februar 2026 widmete sich dem Thema „Werde sichtbar in AI: Präsenz in KI-Antworten strategisch aufbauen und analysieren“. Konzipiert und abgehalten wurde dieser von Bernhard Hochrainer, Senior Digital Strategist bei pixelart. Als Experte für Strategien zur Sichtbarkeit in KI-Systemen vermittelte er den Teilnehmenden konkrete Methoden, um Inhalte strategisch zu platzieren und deren Performance messbar zu analysieren. Über allem stand dabei der grundlegende Wandel von der klassischen Suchmaschine hin zur „Antwortmaschine“.

Die Teilnehmer:innen lernten, warum es heute entscheidend ist, von KI empfohlen zu werden, statt nur auf einer Linkliste aufzuscheinen, wie sie ihre digitale Markenidentität schützen und Fehlinformationen vorbeugen sowie Inhalte so aufbereiten, dass KI-Systeme diese finden und daraus zitieren. Dabei wurden auch neue Kennzahlen vorgestellt, mit denen sich die eigene Präsenz in KI-Antworten bewerten lässt. Ziel war es, einen klaren strategischen Fahrplan zu entwickeln, um die eigene Marke für die nächste Generation der Suche nachhaltig zu positionieren.

Damit lieferte der Auftakt-Workshop nicht nur technisches Know-how, sondern vor allem strategische Orientierung in einem sich grundlegend verändernden digitalen Ökosystem.

Enorme Nachfrage nach KI-Praxiskompetenzen

Der Start der Reihe zeigt, wie groß der Bedarf ist: Der erste Workshop war innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Laut Regina Loster „ein deutliches Zeichen für das große Interesse an praxisnaher KI-Kompetenz im Marketing“. Aufgrund des großen Andrangs bot der Marketing Club kurzfristig einen Zusatztermin an, der ebenfalls in nur zwei Tagen ausgebucht war.

„Künstliche Intelligenz ist aus unserer Welt schlichtweg nicht mehr wegzudenken. Entscheidend ist aber nicht, ob wir sie nutzen, sondern wie bewusst und strategisch wir sie einsetzen. Mit dem AI LAB schaffen wir ein Format, das Marketingverantwortlichen ermöglicht, KI konkret auszuprobieren und direkt in die eigene Praxis zu übertragen“, sagt Stefan Lorbeer, MCÖ-Vorstandsmitglied und Mitorganisator des AI LAB.

„AI verändert Marketing nicht an der Oberfläche, sondern im Kern: in Prozessen, Systemen und Entscheidungslogiken. Genau deshalb war uns die Partnerschaft mit dem Marketing Club Österreich wichtig. Mit dem AI LAB schaffen wir ein Format, in dem es nicht um Buzzwords geht, sondern um konkrete Anwendung, technische Zusammenhänge und Umsetzbarkeit. Der starke Zuspruch beim Auftakt-Workshop und das durchwegs positive Feedback zeigen, wie groß der Bedarf an praxisnaher Orientierung ist. Gemeinsam mit dem MCÖ möchten wir diesen Austausch langfristig weiterführen und AI als integralen Bestandteil moderner Marketing- und Plattformstrategien greifbar machen“, so Alexander Walterskirchner, Geschäftsführer von pixelart. Pixelart begleitet Unternehmen bei der Entwicklung komplexer digitaler Ökosysteme und Integration von KI in digitale Plattform- und Marketingarchitekturen. Diese Systemperspektive bringt die Agentur gezielt in die Kooperation mit dem Marketing Club Österreich ein.

AI LAB geht in die nächste Runde

Die neue Workshop-Reihe ist langfristig angelegt und umfasst verschiedenste Themenschwerpunkte rund um den sinnvollen Einsatz von KI im Marketing. Der nächste Workshop findet am 19. März 2026 statt. Dieses Mal steht das Thema „Microsoft Copilot für Marketer:innen“ im Fokus.

„Mit dem AI LAB setzen wir ein klares Signal: KI soll kein abstraktes Buzzword bleiben, sondern ein Werkzeug, das strategisch eingesetzt wird und messbaren Mehrwert schafft“, sagt MCÖ-Präsident Andreas Ladich abschließend.