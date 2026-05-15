Mai 17, 2026
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Von der Tankstelle zum Weltmarktführer

Thomas Nasswetter Posted On 15. Mai 2026
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UNCRIPTED – Folge 67: Vom Hobby zum Weltmarktführer: Heinz Lichtenegger über Vinyl, Leidenschaft und Klang

Statt eines Motorrads kaufte sich Heinz Lichtenegger als junger Student eine Hi-Fi-Anlage, und genau diese Entscheidung legte den Grundstein für eine außergewöhnliche Unternehmensgeschichte. Zuerst verkaufte er über die Tankstelle seiner Mutter in Wienviertel dann aus seiner kleine Studentenwohnung in Wien an audiophile Menschen.

Rrein durch organisches Wachstum, wurde Heinz zunächst Händler, dann Großhändler und schließlich Gründer von Pro-ject Audio Systems heute der Weltmarktführer für hochwertige Plattenspieler. 1991 startete er eine Kooperation mit einer tschechischen Fabrik und entwickelte dort das einfache, kostengünstige Modell „Project 1“, das qualitativ teurere Marken herausforderte. Der Rest ist quasi Geschichte. Heinz Lichtenegger hat auch eine sehr hohen Anteil daran, dass die Vinylschallplatte gerade eine unglaubliche Renaissance erlebt.

Sein Blick auf die Schallplatte war immer ein besonderer: Schallplattenhören erfordert aktive Auseinandersetzung mit dem Medium und schärft die Sinne, ganz im Gegensatz zu passivem Streaming. Durch Plattenspieler in verschiedenen Farben und auch durch Künstlerkooperationen wie limitierte Beatles- und Rolling-Stones-Plattenspieler erreichte er völlig neue Zielgruppen.

Zur Person

Heinz Lichtenegger ist Unternehmer, Klangvisionär und Gründer von Pro-Ject Audio Systems sowie der Audio Tuning Vertriebs GmbH, mit denen er österreichische HiFi-Kompetenz zu internationalem Renommee geführt hat.

Seit mehr als vier Jahrzehnten prägt er mit Innovationsgeist, unternehmerischem Mut und einer kompromisslosen Leidenschaft für Musik die Welt hochwertiger Audiowiedergabe weit über Österreich hinaus.

Wir freuen uns wie immer über eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Anregungen und Fragen bitte an: contact@uncripted.com

UNCRIPTED Hosts:
Moderation und Produktion:

©Bild: pro-ject audio system; Bearbeitung Redaktion

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