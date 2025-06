50 Folgen Marketing-Expertise: Ein persönlicher Blick hinter die Kulissen

Wie entwickelt sich ein erfolgreicher Marketing-Podcast über 50 Folgen? In dieser besonderen Jubiläumsfolge gewähren Peter Rosenkranz, Thomas Nasswetter und Willi Steindl einen authentischen Einblick in ihre Dynamik und Rollenverteilung. Mit über 85 Jahren gemeinsamer Marketing-Erfahrung reflektieren sie über die spannendsten Entwicklungen in der Branche.