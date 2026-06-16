Ukraine: Eine Wirtschaft zwischen Zerstörung und Anpassung

Am 11. Juni 2026 dauerte der russische Krieg gegen die Ukraine so lange wie der Erste Weltkrieg. Es ist ein Datum, das sich kaum nüchtern betrachten lässt. Denn der Vergleich macht deutlich, dass dieser Krieg längst nicht mehr als kurze militärische Eskalation verstanden werden kann. Er ist zu einer historischen Zäsur geworden. Für die Ukraine, für Europa und auch für die Frage, wie Volkswirtschaften unter extremem Druck funktionieren.

Erstens kommt es anders

Als Russland im Februar 2022 die Ukraine in großem Umfang angriff, war rasch klar, dass dieser Krieg nicht nur an der Front entschieden wird. Angegriffen wurden auch Kraftwerke, Häfen, Bahnlinien, Fabriken, Städte, Getreidespeicher und digitale Infrastruktur. Millionen Menschen flohen, viele Unternehmen verloren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Standorte oder Absatzmärkte. Ganze Regionen wurden zeitweise besetzt oder dauerhaft zu Kampfzonen. Aus wirtschaftlicher Sicht war die Ukraine mit einer Situation konfrontiert, die in Europa lange kaum mehr vorstellbar war: Ein moderner Staat musste seine Wirtschaft im laufenden Betrieb auf Krieg, Zerstörung und Unsicherheit umstellen.

Überraschung – kein Zusammenbruch

Trotzdem ist die Ukraine nicht wirtschaftlich zusammengebrochen. Das ist eine der bemerkenswertesten Entwicklungen der vergangenen Jahre. Der Staat blieb handlungsfähig, Löhne und Pensionen wurden weiter ausbezahlt, die Verwaltung funktionierte, Banken und digitale Zahlungssysteme blieben weitgehend stabil. Unternehmen verlagerten Produktionsstätten, passten Lieferketten an, suchten neue Exportwege und arbeiteten oft unter Bedingungen weiter, die in normalen Zeiten undenkbar wären.

Internationale Hilfe die wirkt

Diese Stabilisierung war allerdings nicht allein aus eigener Kraft möglich. Internationale Finanzhilfen, militärische Unterstützung und europäische Solidarität spielten eine zentrale Rolle. Ohne diese Hilfe hätte der ukrainische Staat seine Aufgaben kaum in dieser Form erfüllen können. Doch Unterstützung allein erklärt nicht, warum das Land wirtschaftlich weiter funktioniert. Entscheidend war auch die Fähigkeit, schnell zu improvisieren, Verantwortung zu dezentralisieren und vorhandene Kompetenzen auf neue Aufgaben auszurichten.

Adaptierung – at it’s best

So entstand Schritt für Schritt eine besondere Kriegswirtschaft. Sie besteht nicht nur aus Waffenproduktion. Sie zeigt sich auch in Reparaturbetrieben, IT-Unternehmen, Logistiknetzwerken, Energieversorgern, Landwirtschaftsbetrieben und kleinen Firmen, die gelernt haben, mit Unsicherheit zu arbeiten. Die ukrainische Wirtschaft wurde beschädigt, aber zugleich in manchen Bereichen schneller, robuster und erfinderischer.

Der Preis bleibt entsetzlich

Das ist kein Grund zur Verklärung. Krieg bleibt Zerstörung. Er vernichtet Menschenleben, Kapital, Infrastruktur und Zukunftschancen. Aber er zwingt Gesellschaften auch zu organisatorischen Entscheidungen, die in Friedenszeiten oft jahrelang verschoben werden. Die Ukraine bezahlt dafür einen entsetzlichen Preis. Dennoch zeigt ihre wirtschaftliche Entwicklung seit 2022, dass Widerstandsfähigkeit nicht abstrakt ist. Sie entsteht dort, wo Staat, Unternehmen und Gesellschaft unter Druck handlungsfähig bleiben.

Resilienz kann man lernen

Für Europa ist das mehr als eine entfernte Beobachtung. Die Ukraine ist heute nicht nur ein Land, das Unterstützung braucht. Sie ist auch ein Land, an dem sichtbar wird, was wirtschaftliche Resilienz im Ernstfall bedeutet.